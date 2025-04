PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: IL MEAZZA SOTTO I RIFLETTORI

In vista di una serata che farà battere forte i cuori nerazzurri, cerchiamo di scoprire cosa ci potrebbero dire i pronostici Champions League sulle due partite in programma oggi, mercoledì 16 aprile 2025, per completare il ritorno dei quarti di finale. Al Bernabeu ci sarà il tentativo di rimonta del Real Madrid, che non sarebbe di certo il primo nella gloriosa storia dei Blancos, tuttavia non è solo per motivi patriottici che indichiamo il Meazza come campo centrale per quote e favoriti, perché è proprio Inter Bayern la sfida che potrebbe essere più aperta.

Diretta/ Borussia Dortmund Barcellona (risultato finale 3-1): catalani in semifinale (15 aprile 2025)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: INTER BAYERN MONACO

Eccoci allora a parlare subito di Inter Bayern Monaco per i pronostici Champions League. Vincere in Baviera è stata una grande impresa, ma un gol di vantaggio non è margine sufficiente per stare tranquilli, specie pensando al fatto che i bavaresi in passato a San Siro hanno sempre vinto. Certo, i nerazzurri sembrano stare meglio in questo momento, ma l’agenzia Snai non si fida molto, tanto che assegna un leggero vantaggio al segno 2, quotato a 2,50 contro il 2,65 sulla vittoria bis dei campioni d’Italia. All’Inter comunque andrebbe bene anche il pareggio, con il segno X che varrebbe 3,60 volte la posta e sarebbe quindi gradito anche agli scommettitori.

Pronostici Champions League/ Quote e previsioni sulle partite di ritorno dei quarti, oggi 15 aprile 2025

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: REAL MADRID ARSENAL

Al Santiago Bernabeu si ripartirà dalla vittoria per 3-0 dei Gunners a Londra, ma la storia insegna che non si può mai stare tranquilli contro il Real Madrid in Champions League, quindi l’Arsenal è avvisato. Di certo i Blancos daranno tutto, spinti dal loro pubblico, dal blasone e anche dalla volontà di essere ancora protagonisti in una stagione che potrebbe essere deludenti, considerando che pure nella Liga il Real deve inseguire. Per Snai il segno 1 è nettamente favorito a 1,65 (anche se serviranno almeno tre gol di scarto per cambiare la storia), mentre per l’Arsenal le ipotesi positive sono quotate piuttosto alte, con il segno X a 4,10 e il segno 2 che toccherebbe 4,60.