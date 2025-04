PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: SI COMPLETA L’ANDATA

Come accennavamo già ieri, il fascino si fa sentire sempre di più anche per i pronostici Champions League con l’andata dei quarti di finale. Oggi, mercoledì 9 aprile 2025, ci attendono le ultime due partite, nelle quali in verità le quote potrebbero indicare come favorite le squadre di casa, che sulla carta hanno qualcosa in più delle avversarie anche per quanto riguarda il passaggio del turno e sicuramente quindi ancora di più per il match d’andata davanti al pubblico amico. Adesso però approfondiamo il discorso per capire meglio il perché.

DIRETTA/ Bayern Monaco Inter (risultato finale 1-2): Müller, poi Frattesi! (8 aprile 2025)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: BARCELLONA BORUSSIA DORTMUND

Detto che la finalista della scorsa edizione non può essere sottovalutata, nei pronostici Champions League per Barcellona Borussia Dortmund è giusto considerare i catalani favoriti, perché i blaugrana sembrano sulla strada giusta per tornare ai vertici anche del calcio europeo, senza dimenticare il primo posto nella Liga, mentre per il Borussia Dortmund questa è una stagione difficile, come testimonia il modesto ottavo posto in Bundesliga, sebbene abbia comunque raggiunto i quarti. Snai non ha dubbi per la partita di stasera, il segno 1 è quotato a 1,35 per una “quasi ovvia” vittoria catalana.

Pronostici Champions League/ Quote e previsioni sulle partite d’andata dei quarti, oggi 8 aprile 2025

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: PSG ASTON VILLA

L’altro match da considerare è PSG Aston Villa per i pronostici Champions League. I parigini sono nella situazione ideale: arrivano dall’impresa contro il Liverpool, hanno già vinto matematicamente il campionato di Ligue 1 e adesso possono pensare al grande sogno del trionfo europeo, finora ancora tabù per il Paris Saint Germain. L’Aston Villa è in forma, come dimostrano le ultime tre vittorie consecutive in Premier League, ma è pur sempre un outsider che ha già fatto più strada del previsto. Per Snai almeno questa sera al Parco dei Principi non dovrebbe esserci storia: segno 1 a 1,38.