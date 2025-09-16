Pronostici Champions League: quote e previsioni sulle partite che hanno l’onore di aprire la prima giornata, oggi martedì 16 settembre 2025

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: I PRIMI FAVORITI

Andiamo a scoprire qualcosa su quote e favoriti nei pronostici Champions League oggi, martedì 16 settembre 2025. Siamo all’inizio della nuova avventura, le partite della prima giornata saranno spalmate su ben tre giorni fino a giovedì e allora ne avremo sei da seguire nelle prossime ore, con il fascino evidentemente di dare il via a un lungo cammino.

Ad esempio, avrà un fascino speciale Athletic Bilbao Arsenal, collocata già alle ore 18.45: trasferta non semplice per i Gunners nei Paesi Baschi, anche se l’agenzia Snai ha grande fiducia nelle possibilità dell’Arsenal, tanto da quotare il segno 2 a 1,85 nei pronostici Champions League.

In prima serata potremmo spendere una citazione su Real Madrid Olympique Marsiglia, che allo stadio Santiago Bernabeu vedrà logicamente favoriti i padroni di casa spagnoli, che con la Champions League hanno un feeling impareggiabile: Snai quindi quota il segno 1 a 1,33 per questo incontro.

Tra le quattro rappresentanti italiane scenderà in campo già al martedì solamente la Juventus, attesa a una sfida di sicuro fascino all’Allianz Stadium contro i tedeschi del Borussia Dortmund, quindi adesso spendiamo qualche parola in più sul match proprio dei bianconeri per i pronostici Champions League…

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: FOCUS JUVENTUS BORUSSIA DORTMUND

Eccoci allora ad analizzare in maggiore dettaglio giustamente proprio Juventus Borussia Dortmund per i pronostici Champions League. I bianconeri ci arrivano con il morale alto dopo la pazza vittoria per 4-3 nel derby d’Italia contro l’Inter, anche se evidentemente la partita ha evidenziato anche qualcosa che non funziona, paradossalmente in difesa che invece era stata la chiave delle vittorie nelle prime due giornate di campionato per la Juventus di Igor Tudor.

Ad inizio stagione comunque ci possono stare gli alti e bassi, specie se alla fine portano a una grande gioia, che naturalmente fa molto bene anche dal punto di vista psicologico. Passando alle quote e all’analisi dei favoriti, c’è fiducia secondo l’agenzia Snai, magari anche grazie al fattore campo. Infatti, nei pronostici Champions League su Juventus Borussia Dortmund il segno 1 è quotato a 2,00 e quindi favorito rispetto alle altre due ipotesi, quasi identiche fra loro con il pareggio a 3,55 e il segno 2 infine a 3,65.