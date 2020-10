Pronostici Champions League/ Quote e previsioni sulle partite (1^ giornata)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE NOSTRE PREVISIONI SUI RISULTATI

Eccoci al primo appuntamento stagionale con i pronostici di Champions League: martedì 20 e mercoledì 21 ottobre va finalmente in scena la prima giornata della fase a gironi. Dopo la bolla di Lisbona, che ha segnato un atipico finale di stagione (ma tutto sommato anche molto intrigante), si riparte regolarmente anche se le incertezze sulla pandemia globale di Coronavirus restano, come abbiamo visto anche in Italia con gli ultimi decreti che riguardano gli sport di contatto dilettantistici; a grandi livelli per il momento si gioca, e allora ci sono 16 partite alle quali andare incontro con 4 italiane protagoniste, a caccia della qualificazione agli ottavi di finale. Il nostro percorso prende in esame alcune di queste sfide e, con l’aiuto delle quote fornite dall’agenzia Snai, proveremo a ipotizzare quello che potrebbe succedere sui vari campi e quali squadre potrebbero riuscire a prendersi la vittoria. Iniziamo allora il viaggio attraverso i pronostici di Champions League.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: DINAMO KIEV JUVENTUS

I bianconeri tornano nella capitale ucraina dove avevano giocato a cavallo dei due secoli; partita sulla carta abbordabile, ma si sa che affrontare trasferte su questi campi può sempre risultare complesso. La Snai ci dice di una Juventus favorita con un valore di 1,80 volte la somma puntata sul segno 2, per contro il successo interno della Dinamo Kiev vi permetterebbe di guadagnare 5,00 volte quello che avrete messo sul piatto mentre il segno X, che come sempre regola il pareggio, porta in dote una vincita corrispondente a 3,40 volte la giocata con questo bookmaker. E’ l’esordio in Europa per l’Andrea Pirlo allenatore: anche per questo c’è grande attesa su come andranno le cose, per scoprire se la Juventus avrà un esordio positivo mettendo da subito in discesa il suo girone di Champions League.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LAZIO BORUSSIA DORTMUND

Finalmente anche la Lazio riesce a giocare un girone di Champions League: appuntamento che mancava da tempo, timbrato grazie a Simone Inzaghi e al suo lavoro certosino sulla rosa. L’avversaria di questa sera è tosta: il Borussia Dortmund non è ai livelli di quello che ha giocato la finale nel 2013, ma resta la classica squadra insidiosa e con esperienza, capace come abbiamo già visto di fare grandi colpi. Per la Snai infatti i gialloneri sono favoriti, anche se si gioca allo stadio Olimpico: il segno 2 per la loro vittoria in trasferta vi farebbe guadagnare un valore pari a 2,10 volte quello che avrete investito, mentre con il segno 1 per il successo dei biancocelesti il vostro guadagno ammonterebbe a 3,20 volte la puntata. Abbiamo infine l’eventualità del pareggio, che come sempre è regolata dal segno X: se la partita dovesse finire in questo modo la vostra vincita con questo bookmaker corrisponderebbe a 3,75 volte quello che avrete deciso di giocare.



