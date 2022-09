Pronostici Champions League/ Quote e previsioni sulle partite (2^ giornata gironi)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE QUOTE SULLA 2^ GIORNATA

I pronostici di Champions League ci conducono a parlare della seconda giornata nella fase a gironi: martedì 13 settembre, vale la pena dirlo, avremo in campo una sola squadra italiana (l’Inter) perché Glasgow Napoli è stata posticipata a domani a causa della morte della Regina Elisabetta. Dovrebbero invece essere confermate le gare delle squadre inglesi (la Premier League ha cancellato l’intero turno nel fine settimana), dunque si torna in campo per altre 16 sfide che ci diranno come proseguirà la caccia alla qualificazione agli ottavi di finale, con le quattro italiane che vanno in cerca di riscatto o conferme.

Solo il Napoli ha vinto nel turno inaugurale, e che vittoria: 4-1 al Liverpool dominando in lungo e in largo, mentre Inter e Juventus hanno perso contro due corazzate del calcio europeo e il Milan si è preso un pareggio a Salisburgo. Ora vedremo quello che succederà tra oggi e domani: con i pronostici di Champions League proviamo ad anticipare i temi portanti della due giorni internazionale, con l’aiuto delle quote emesse dai bookmaker ufficiali cercheremo di ipotizzare come possano andare a finire le partite che si giocheranno per la seconda giornata della fase a gironi.

C’è Viktoria Plzen Inter, e per i nerazzurri è un ottimo modo per prendersi i primi punti nel girone: all’esordio il ko interno contro il Bayern Monaco ci poteva ovviamente stare, ma rientra in un trend generale che ci dice come l’Inter abbia perso tutte le grandi partite giocate (anche contro Lazio e Milan) battendo per ora solo le squadre piccole, e peraltro faticando enormemente contro Lecce e Torino. Chiaramente contano i punti: vincere in Repubblica Ceca sarebbe importante per restare agganciati al treno degli ottavi, e questa sera si affronta un Viktoria Plzen che al Camp Nou ha incassato cinque gol.

Naturalmente l’agenzia Snai ci dice che la squadra favorita per la vittoria è l’Inter: il segno 2 per questa ipotesi vi farebbe guadagnare 1,42 volte quanto messo sul piatto, per contro siamo ad un valore di 7,00 volte la puntata per il segno 1 che regola il successo interno del Viktoria Plzen. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, vale 4,75 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: BAYERN BARCELLONA

Nel girone dell’Inter si gioca anche Bayern Barcellona: Robert Lewandowski torna immediatamente all’Allianz Arena, e lo fa con un bottino di gol di tutto rispetto: sono già 9 nelle prime 6 uscite con la maglia blaugrana, primo giocatore nella storia a segnare una tripletta in Champions League con tre squadre diverse. Il Barcellona vola nella Liga e vola in generale: dopo la stagione difficile, sembra che la squadra abbia ritrovato vigore e per questo motivo si presenta in Baviera consapevole di poter portare a casa il risultato, anche perché il Bayern ha pareggiato le ultime tre gare in Bundesliga e ha mostrato qualche crepa, pur rimanendo una corazzata.

Le quote Snai per i pronostici di Champions League danno per favorita la squadra tedesca: il segno 1 per la vittoria casalinga di Julian Nagelsmann porta in dote una vincita che corrisponde a 1,80 volte quanto messo sul piatto, per contro siamo ad un valore di 3,70 volte la vostra giocata per il segno 2, che regola l’affermazione del Barcellona. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker vi farebbe guadagnare 4,25 volte quello che avrete giocato.











