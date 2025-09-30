Pronostici Champions League: quote e previsioni, i favoriti nelle partite della seconda giornata, che comincerà oggi martedì 30 settembre 2025

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: I FAVORITI NELLA SECONDA GIORNATA

I pronostici Champions League tornano oggi, martedì 30 settembre 2025: verso le partite della seconda giornata possiamo naturalmente basarci sulle indicazioni emerse dal turno precedente, oltre a quelle che arrivano dai vari campionati nazionali, che naturalmente ci hanno fornito ulteriori spunti nelle due settimane passate dal debutto della nuova stagione europea.

Potremmo quindi avere le idee più chiare sulle squadre favorite per la vittoria in ogni singola partita e valutare meglio quali potrebbero essere le quote più intriganti, quando andare sul sicuro e quando invece potrebbe essere un rischio accettabile azzardare qualche colpaccio ardito.

Sicuramente i tifosi dell’Inter si augurano che tutto vada secondo le previsioni a San Siro, perché i nerazzurri saranno ampiamente favoriti contro lo Slavia Praga, match nel quale Cristian Chivu andrà a caccia del bis della vittoria ottenuta sul campo dell’Ajax, per restare ai vertici della classifica unica della Champions League 2025-2026.

Saranno due le squadre italiane in campo già oggi e sarà un martedì a forti tinte nerazzurre per noi, anche nei pronostici Champions League, quindi adesso spendiamo qualche parola in più anche per Atalanta Bruges, che ci farà compagnia dal Gewiss Stadium di Bergamo già alle ore 18.45, essendo uno dei due “anticipi”.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: FOCUS ATALANTA BRUGES

Ci sono vari motivi per considerare proprio Atalanta Bruges come una delle partite più stuzzicanti del giorno nel panorama dei pronostici Champions League. Innanzitutto ci sarà la voglia di rivincita della Dea, che nella scorsa stagione fu eliminata proprio dai belgi nei playoff di febbraio; il desiderio di riscatto europeo è d’altronde doppio per l’Atalanta, che due settimane fa ha esordito con una pesante sconfitta per 4-0 sul campo dei campioni in carica del Paris Saint Germain.

Nel frattempo sono arrivati segnali decisamente migliori per Ivan Juric almeno in campionato, dove l’Atalanta si conferma ottima protagonista e sabato ha pareggiato in casa della Juventus. Adesso però bisognerebbe migliorare la classifica anche in Champions League, contro il Bruges che due settimane fa si è esaltato vincendo 4-1 contro il Monaco. C’è comunque fiducia nelle possibilità dei nerazzurri, l’agenzia Snai quota a 1,85 la vittoria casalinga nei pronostici Champions League su Atalanta Bruges, mentre le altre due ipotesi sono quasi identiche fra loro: pareggio a 3,90 e successo esterno dei belgi a 3,85.