Pronostici Champions League: quote e previsioni, i favoriti nelle partite della terza giornata, che comincerà oggi martedì 21 ottobre 2025

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: ECCO I FAVORITI NELLA TERZA GIORNATA

Dopo la sosta per le Nazionali e il weekend dei campionati, tornano finalmente protagonisti anche i pronostici Champions League oggi, martedì 21 ottobre 2025: parleremo naturalmente delle partite della terza giornata, con la quale le indicazioni cominceranno ad avere un peso piuttosto rilevante, perché ci avvicineremo alla metà del cammino della “fase campionato”.

Capire quali potrebbero essere le squadre favorite per la vittoria in ogni singola partita è fondamentale per decidere quali siano le quote più intriganti su cui puntare, da sfide quasi ovvie come il valore di 1,16 per la vittoria casalinga del Barcellona sull’Olympiakos a match invece ben più incerti come il particolare incrocio fra Kairat Almaty e Pafos.

I tifosi dell’Inter potrebbero essere ottimisti perché le quote ci dicono che i nerazzurri saranno favoriti per il tris di vittorie consecutive in questa Champions League 2025-2026 pur giocando in trasferta sul campo dei belgi dell’Union Saint Gilloise, con il segno 2 che però è indicato a 1,70 per lanciare i vice-campioni d’Europa in carica sempre più ai vertici.

Le squadre italiane in campo oggi saranno entrambe in trasferta e geograficamente non lontane fra loro, l’Inter in Belgio e il Napoli in Olanda: per i pronostici Champions League adesso quindi dobbiamo parlare anche di PSV Eindhoven Napoli, che ha sicuramente un pizzico di fascino in più grazie all’eccellente tradizione della formazione dei Paesi Bassi.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: FOCUS PSV EINDHOVEN NAPOLI

Eccoci allora a PSV Eindhoven Napoli, per Antonio Conte è la trasferta sul campo dei campioni d’Europa del 1988 ma soprattutto dei campioni d’Olanda in carica. Vero che l’Eredivisie non è più uno dei campionati top nel panorama europeo, ma nello scorso febbraio il PSV eliminò la Juventus nei playoff e quindi sarà bene non sottovalutare l’ostacolo. La squadra di Eindhoven in questa Champions League ha esordito malissimo, perdendo in casa proprio contro l’Union Saint Gilloise, poi però nella seconda giornata è arrivato un buon pareggio sul campo del Bayer Leverkusen.

Risultati d’altronde in crescendo anche per il Napoli, anche a causa del calendario: dopo il debutto con sconfitta per 2-0 sul campo del Manchester City, è stato fondamentale per i partenopei vincere 2-1 la partita casalinga contro lo Sporting Lisbona, grazie alla doppietta di Rasmus Højlund. Adesso si torna in trasferta, ma contro una rivale non impossibile: l’agenzia Snai quota a 2,15 la vittoria degli ospiti tricolori nei pronostici Champions League su PSV Eindhoven Napoli, Antonio Conte è quindi favorito mentre per il successo olandese ecco il valore di 3,05 e per guadagnare di più il pareggio, intrigante a 3,60.