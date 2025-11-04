Pronostici Champions League: quote e previsioni, i favoriti nelle partite della quarta giornata, che comincerà oggi martedì 4 novembre 2025

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: I FAVORITI PER LA QUARTA GIORNATA

La mattina di oggi, martedì 4 novembre 2025, ci riporta anche l’appuntamento con i pronostici Champions League: stasera infatti avremo le prime nove partite della quarta giornata, con la quale arriveremo esattamente alla metà della “fase campionato”, quindi con una posta in palio sempre più alta.

In alcuni casi ci potrebbero essere delle squadre favorite d’obbligo per la vittoria, ma con quote di conseguenza non molto allettanti, come ad esempio potrebbe essere il caso della vittoria dell’Arsenal, considerata quasi certa sul campo dello Slavia Praga e quotata quindi a 1,27 dall’agenzia Snai sebbene oggi si giocherà sul campo della squadra della capitale della Repubblica Ceca.

In altri casi potrebbe esserci notevole incertezza, come è il caso del big-match di oggi, cioè naturalmente Liverpool Real Madrid: ad Anfield si potrebbe puntare sul pareggio che avrebbe il vantaggio di proporre una vincita piuttosto interessante, per la precisione 3,85 se la super sfida di questa sera dovesse terminare senza vincitori né vinti.

Per i pronostici Champions League parliamo poi di Juventus Sporting Lisbona: i bianconeri non hanno ancora vinto in Coppa in questa stagione, ma sembra esserci fiducia da parte di Snai in un lieto fine nel debutto internazionale di Luciano Spalletti alla guida dei bianconeri. Il segno 1 varrebbe 1,90 come quotazione, oltre che tantissimo per le prospettive della Juventus in questa Champions League.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: FOCUS NAPOLI EINTRACHT FRANCOFORTE

Eccoci infine a Napoli Eintracht Francoforte, per Antonio Conte una partita da non sbagliare dopo il devastante ko per 6-2 nella scorsa giornata sul campo del PSV Eindhoven. Quella notte da incubo resterà una macchia nella storia partenopea e nella carriera del mister, ma adesso è fondamentale riuscire a voltare subito pagina. In fondo in casa è già arrivata una vittoria per 2-1 sullo Sporting Lisbona, che era stata la replica dopo la sconfitta nella prima giornata per 2-0 sul campo del Manchester City.

A proposito di sconfitte pesanti, l’Eintracht nella scorsa giornata ha perso per 1-5 in casa contro il Liverpool, il dato incredibile è che tutte le partite dei tedeschi sono finite con l’identico risultato, vittorioso contro il Galatasaray e negativo contro l’Atletico Madrid oltre che al cospetto dei Reds. Tutto questo considerato, l’agenzia Snai nei pronostici Champions League su Napoli Eintracht Francoforte, Antonio Conte è favorito con il segno 1 indicato a 1,60, contro il 4,40 per il pareggio e il 5,00 per il segno 2, differenze ridotte fra queste due ipotesi che i tricolori devono però evitare.