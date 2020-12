Pronostici Champions League/ Quote e previsioni sulle partite (5^ giornata gironi)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: SI GIOCA LA 5^ GIORNATA

Apriamo un nuovo capitolo dedicato ai pronostici di Champions League: martedì 1 mercoledì 2 dicembre si giocano le partite che fanno riferimento alla quinta giornata della fase a gironi, dunque il penultimo impegno di un turno che ha già fornito verdetti aritmetici circa alcune squadre qualificate, ma che deve ancora darci il quadro completo di chi passerà agli ottavi di finale e chi, terzo nel rispettivo raggruppamento, continuerà la sua avventura dai sedicesimi di Europa League. naturalmente sono impegnate anche le nostre quattro rappresentanti, che aprono con contesti diversi questa quinta giornata; senza indugiare oltre andiamo a studiare dunque i pronostici di Champions League per martedì e mercoledì, prendendo in esame le partite principali e provando a ipotizzare quello che potrebbe succedere sui vari campi.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: BORUSSIA MONCHENGLADBACH INTER

Partita da dentro o fuori quella che i nerazzurri giocano al Borussia Park: avendo 2 punti in classifica la Beneamata può solo vincere, anche un semplice pareggio la eliminerebbe aritmeticamente dalla corsa agli ottavi sancendo così la terza eliminazione consecutiva al girone. Situazione disperata, ma che può migliorare di netto vincendo in Germania perché, all’ultima giornata, l’Inter ospiterà lo Shakhtar mentre i tedeschi saranno al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, e per la doppia sfida diretta sarebbe qualificazione. Resta comunque uno scenario tutto da creare; intanto per questa sera la Snai ci dice – quasi a sorpresa – che i nerazzurri sono favoriti avendo un valore pari a 2,20 volte la puntata sulla loro vittoria (segno 2) mentre il successo interno del Borussia Monchengladbach, regolato dal segno 1, vale 3,05 volte la posta. L’ipotesi del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,65 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto con questo bookmaker.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: ATALANTA MIDTJYLLAND

Decisamente migliore la situazione della Dea, che ha perso il passo in campionato ma, vincendo incredibilmente ad Anfield, si è totalmente rimessa in corsa per gli ottavi. Tuttavia, attenzione: anche battere il Midtjylland (0 punti nel girone) con contemporanea sconfitta dell’Ajax a Liverpool non chiuderebbe i conti, perché poi gli olandesi potrebbero vincere la sfida della Johan Crujff Arena e prendersi la qualificazione (all’andata era finita pari), di conseguenza la partita davvero decisiva per la Dea sarà proprio quella che si giocherà ad Amsterdam, e Gian Piero Gasperini vuole arrivarci con la possibilità di pareggiarla. Per questa sera ovviamente la Snai fornisce quote che tendono totalmente dalla parte orobica: il segno 1 per la vittoria dell’Atalanta vale infatti 1,20 volte la posta, per contro il segno 2 che identifica l’affermazione dei danesi vi farebbe guadagnare ben 13,00 volte la giocata. Il segno X è quello da utilizzare se pensate che al Gewiss Stadium finirà pari: in questo caso la vostra vincita corrisponderebbe a 7,25 volte quanto messo sul piatto.



