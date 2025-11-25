Pronostici Champions League: quote e previsioni, i favoriti nelle partite della quinta giornata, che comincerà oggi martedì 25 novembre 2025

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: QUOTE E FAVORITI NELLA QUINTA GIORNATA

Dopo una sosta durata tre settimane oggi, martedì 25 novembre 2025, rieccoci a parlare dei pronostici Champions League: stasera inizierà la quinta giornata, di conseguenza saranno anche i primi appuntamenti della seconda metà della “fase campionato”, che ci ha già dato importanti indicazioni.

Come al solito allora vi parliamo delle squadre favorite e delle quote più stuzzicanti sulle partite di oggi. In alcuni casi si potrebbe andare sul sicuro o quasi, è il caso ad esempio del valore di 1,21 assegnato a una vittoria del Manchester City in casa contro il Bayer Leverkusen. I tedeschi non sono gli ultimi arrivati, però l’agenzia Snai ritiene praticamente certa la vittoria dei Citizens.

Il big-match del martedì è senza dubbio Chelsea Barcellona: in questo caso le differenze fra i tre segni sono ben più ridotte, a Stamford Bridge magari in molti tiferanno per il pareggio, non fosse altro per il fatto che il segno X, quotato a 3,85, garantirebbe la vincita più gustosa agli scommettitori che crederanno nella divisione della posta.

Per i pronostici Champions League adesso però parliamo delle due italiane del martedì, cominciando con Napoli Qarabag: partita in realtà da non sottovalutare, perché gli azeri sono davanti in classifica ai partenopei di Antonio Conte, ma nonostante ciò c’è grande fiducia in una vittoria del Napoli, tanto che l’agenzia Snai quota il segno 1 al Maradona appena 1,27 volte la giocata.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: FOCUS BODØ/GLIMT JUVENTUS

Avversarie non proprio di cartello, almeno a livello di nomi, per le italiane oggi, infatti l’altro appuntamento con i pronostici Champions League sarà naturalmente quello con Bodø/Glimt Juventus. La trasferta in Norvegia si annuncia gelida dal punto di vista climatico, ma contro gli scandinavi dovrà essere un imperativo per Luciano Spalletti dare alla Juventus la prima vittoria stagionale in una Champions League che finora ai bianconeri ha portato solamente tre pareggi più una sconfitta, motivo per cui la classifica piange e richiede un immediato cambio di ritmo.

Trasferta comunque da non sottovalutare, almeno sulla carta, perché l’agenzia Snai non si sbilancia eccessivamente nei pronostici Champions League su Bodø/Glimt Juventus: i bianconeri sono comunque favoriti con il segno 2 indicato a 2,10, ma il segno 1 a 3,05 indica che potrebbe non essere una passeggiata di salute sul campo dei campioni di Norvegia incarica, e non solamente per le temperature certamente rigide.