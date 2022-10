Pronostici Champions League/ Quote e previsioni sulle partite (5^ giornata)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 5^ GIORNATA

Nuovo appuntamento con i pronostici di Champions League: le partite di cui parliamo oggi sono quelle che riguardano la 5^ giornata nella fase a gironi. Ci avviciniamo dunque alla conclusione di questo primo turno, se così vogliamo chiamarlo: ci sono squadre già qualificate agli ottavi e una di queste è il Napoli (in attesa di blindare eventualmente il primo posto), l’Inter è ad un passo e anche il Milan tecnicamente non è lontano dall’obiettivo, mentre per la Juventus proseguire nel torneo è un’impresa ormai semi-impossibile e anche la retrocessione in Europa League potrebbe sfuggire dalle mani.

Con i pronostici di Champions League andremo dunque ad analizzare la situazione nelle varie classifiche dei gironi, concentrando la nostra attenzione su alcune partite specifiche; ricordando che la quinta giornata si gioca tra martedì 25 e mercoledì 26 ottobre, apriamo subito la nostra valutazione con i primi due match che riguardano le nostre rappresentanti, come sempre ci faremo aiutare dalle quote ufficiali che sono state emesse dai bookmaker e che, ormai lo sappiamo, oscillano e variano a seconda di quali siano le puntate che arrivano. Eccoci dunque alle prime due partite del turno.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: BENFICA JUVENTUS

Benfica Juventus non si può nemmeno definire un’ultima spiaggia per i bianconeri: anche vincendo infatti la qualificazione agli ottavi di Champions League sarebbe legata a un eventuale ko delle Super Aquile contro il Maccabi Haifa, e il discorso è identico anche se la Juventus battesse il Psg all’ultima giornata. Tre sconfitte in quattro partite sono davvero troppe da digerire, si fosse vinto in Israele il discorso sarebbe stato molto complicato ma del tutto diverso e invece ora si rischia davvero di abbandonare il girone per la prima volta in 9 anni.

Il Benfica vuole il primo posto, e potrebbe essere un testa a testa con il Psg sulla base della differenza reti complessiva del girone: vedremo come andranno le cose. Intanto i pronostici di Champions League su Benfica Juventus danno le Super Aquile come favorite. Il segno 1 per la loro vittoria vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,97 volte quanto messo sul piatto, per contro siamo ad un valore di 3,75 volte la vostra giocata per il segno 2 che regola l’ipotesi del successo esterno dei bianconeri, mentre il pareggio – per il quale dovrete puntare sul segno X – vi garantirebbe una vincita che ammonta a 3,55 volte l’importo che avrete investito.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: DINAMO ZAGABRIA MILAN

In Dinamo Zagabria Milan la situazione dei rossoneri è diversa rispetto a quella della Juventus: i rossoneri hanno un punto in più, ma a fare tutta la differenza del mondo non è tanto questo quanto il fatto che Salisburgo e Chelsea abbiano perso punti per strada e soprattutto si debbano incrociare oggi. Dunque, una delle due almeno resterà indietro, oppure potrebbero frenare entrambe; addirittura, se il Milan dovesse battere i croati, un successo dei Blues in Austria permetterebbe alla squadra di Stefano Pioli di pareggiare all’ultima giornata (a San Siro) e qualificarsi.

C’è insomma molta fiducia; la Dinamo Zagabria ovviamente rimane in corsa, avendo gli stessi punti del Milan, ma il cammino appare più tortuoso anche solo per i valori in campo. I pronostici di Champions League stabiliti dall’agenzia Snai, su Dinamo Zagabria Milan, indicano ovviamente nei rossoneri i favoriti per la partita: ha un valore di 1,80 volte la giocata il segno 2, che regola l’eventualità della vittoria esterna del Milan. Siamo anche lontani per quanto riguarda il segno 1: il successo della Dinamo Zagabria vi farebbe guadagnare una somma pari a 4,50 volte quanto puntato, infine con il segno X per il pareggio il valore con questo bookmaker arriva a 3,75 volte l’importo che avrete scelto di mettere sul tavolo.











