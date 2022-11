Pronostici Champions League/ Quote e previsioni sulle partite (6^ giornata gironi)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 6^ GIORNATA

I pronostici di Champions League ci conducono a parlare dell’ultima giornata nella fase a gironi: martedì 1 e mercoledì 2 novembre saremo in campo con le 16 partite che chiuderanno questa prima tranche del torneo, avremo allora il quadro completo delle squadre qualificate agli ottavi ma anche di quelle (saranno 8) che retrocederanno in Europa League, avendo ottenuto il terzo posto nel rispettivo girone. Come sempre procederemo alla nostra analisi parlando – ovviamente – delle partite che riguardano le squadre italiane, facendoci aiutare dalle quote ufficiali che sono state emesse dai bookmaker.

Riguardo le nostre rappresentanti, possiamo dire che martedì toccherà a Inter e Napoli mentre mercoledì sarà il turno di Juventus e Milan; nerazzurri e partenopei sono già aritmeticamente agli ottavi, ai rossoneri basta un pareggio mentre la Juventus è drammaticamente eliminata, anzi rischia incredibilmente di non andare nemmeno in Europa League e chiudere la sua campagna europea all’inizio di novembre. Adesso però è davvero il momento di scoprire quello che potrebbe succedere sui vari campi, dunque iniziamo la nostra analisi sui pronostici di Champions League partendo, come già detto, dalle due partite che martedì 1 novembre riguardano le squadre italiane.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: BAYERN INTER

Bayern Inter è una sfida affascinante, ma tutto sommato inutile ai fini della classifica: grazie alla vittoria ottenuta contro il Barcellona, i bavaresi non solo si sono confermati a punteggio pieno ma hanno anche blindato il loro primo posto nel gruppo C, prolungando la striscia di imbattibilità nei gironi di Champions League. L’Inter dal canto suo ha fatto quello che doveva fare: successo netto sul Viktoria Plzen e seconda posizione aritmetica, in virtù della doppia sfida a favore nei confronti del Barcellona.

Dunque si gioca solo perché si deve, anche se poi in una partita così prestigiosa entrambe le squadre tengono a vincere e comunque il Bayern vorrà chiudere con sei vittorie; i pronostici di Champions League forniti dalla Snai ci dicono che i tedeschi sono nettamente favoriti, avendo un valore di 1,40 volte la puntata sul segno 1 che identifica la loro affermazione. Il segno 2 per il successo dell’Inter vi farebbe guadagnare 6,50 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, infine con il segno X per il pareggio il vostro guadagno ammonterebbe a 5,25 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LIVERPOOL NAPOLI

Di diverso tenore è Liverpool Napoli: anche in questo caso abbiamo due squadre che sono già qualificate agli ottavi, ma ad Anfield c’è in ballo il primo posto nel gruppo A. I partenopei, a punteggio pieno, hanno due risultati su tre a disposizione e anche di più, perché all’andata hanno vinto 4-1 e dunque possono permettersi di perdere anche con due gol di scarto, dovendo evitare lo 0-3 ma sapendo anche che un eventuale 1-4 darebbe loro il primato nel girone, perché la differenza reti resterebbe a loro favore per un solo gol.

Liverpool in crisi, che ha perso in casa contro il Leeds ultimo in Inghilterra; per i pronostici di Champions League però la Snai lo considera favorito, infatti il segno 1 porta in dote una vincita che corrisponde a 1,85 volte la vostra giocata mentre il segno 2, che regola l’eventualità del successo del Napoli, vi farebbe guadagnare una cifra che equivale a 3,80 volte l’importo che avrete scelto di investire. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker ha un valore che ammonta a 4,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul tavolo per la partita di Anfield.

