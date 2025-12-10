Pronostici Champions League: le quote e le previsioni sulle partite di mercoledì 10 dicembre, valide per la sesta giornata.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: SESTA GIORNATA SHOW!

È ancora tempo di pronostici Champions League, due settimane dopo l’ultimo turno si torna in campo e mercoledì 10 dicembre abbiamo prosecuzione e conclusione della sesta giornata. Ne mancano tre per chiudere il super girone: a questo punto aumenta la tensione sui campi e i dettagli saranno importantissimi.

Due italiane impegnate alle ore 21:00, il big match del Santiago Bernabeu e tanto altro ancora: parecchia carne al fuoco anche questa sera, e noi proveremo a individuare i potenziali esiti delle partite almeno per quanto riguarda Napoli e Juventus, che vivono una situazione abbastanza simile.

Per classifica fanno meglio i partenopei, ma anche per il momento: domenica sera le due squadre si sono incrociate in campionato e il Napoli ha vinto conservando il primo posto, mentre la Juventus rischia ora di affondare avendo anche poche certezze, dopo quanto accaduto nei primi mesi della stagione.

Come di consueto con i pronostici Champions League cercheremo di farci aiutare con le quote che sono state emesse dai bookmaker e che vengono aggiornate con le giocate che pervengono, è giunto quindi il momento di dare uno sguardo più approfondito alle due partite delle nostre rappresentanti.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: BENFICA NAPOLI

Si parte allora con Benfica Napoli, che nei pronostici Champions League rappresenta sulla carta una situazione ideale per i partenopei: tornati alla vittoria contro il Qarabag, hanno messo alle spalle il periodo di flessione che avrebbe potuto complicare ulteriormente le cose, ci sono punti persi in questo torneo ma certamente i playoff sono più che possibili, stasera si va al Da Luz che resta stadio difficile e il Benfica arriva dalla vittoria di Amsterdam, che però rappresenta l’unica volta in cui la squadra ora allenata da José Mourinho è riuscita a fare punti nel girone.

Anche così però le Super Aquile restano favorite secondo i bookmaker: la Snai ha posto un valore equivalente a 2,25 volte la giocata sul segno 1 che regola la vittoria del Benfica, per contro il segno 2 che va a identificare il successo del Napoli vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,20 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto e infine abbiamo l’opzione del pareggio per la quale dovrete puntare sul segno X, e che con questa agenzia porta in dote una vincita che ammonta a 3,30 volte la somma investita sulla partita.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: JUVENTUS PAFOS

Juventus Pafos può apparire scontata con i pronostici Champions League, ma i bianconeri sanno fin troppo bene che le cose semplici non esistono: la sconfitta di Napoli ha complicato la situazione in campionato ma soprattutto ha tolto altre certezze a una squadra che in questo momento ne ha davvero poche nonostante l’arrivo di Luciano Spalletti, in più il Pafos sogna di qualificarsi ai playoff e per quelle che erano le aspettative sta facendo davvero molto bene, di conseguenza arriverà all’Allianz Stadium con poco da perdere, entusiasmo e volontà di giocarsela davvero.

Resta comunque il fatto che la Juventus sia ampiamente favorita dal pronostico, e non può che essere altrimenti: abbiamo la sua vittoria che secondo la Snai vi garantirebbe un guadagno pari a 1,17 volte la giocata, già con il segno X che identifica l’ipotesi del pareggio arriviamo a 7,00 volte l’investimento ma il colpo vero su questa partita di Champions League sarebbe inevitabilmente l’affermazione del Pafos a Torino, se le cose andassero in questo modo chi avesse scommesso sul segno 2 incasserebbe ben 15,00 volte quello che avrà pensato di mettere sul piatto con questo bookmaker.