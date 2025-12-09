Pronostici Champions League: quote e previsioni, i favoriti nelle partite della sesta giornata, che comincerà oggi martedì 9 dicembre 2025

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE, SESTA GIORNATA: QUOTE E FAVORITI

Inizia a sentirsi l’aria natalizia, ma per adesso è ancora tempo di grande calcio (che d’altronde non si ferma mai) e allora oggi, martedì 9 dicembre 2025, possiamo dare nuovamente spazio ai pronostici Champions League: siamo giunti alla sesta giornata della “fase campionato”, i verdetti sono sempre più vicini e per le italiane sarà una serata con sfide di lusso.

Ad esempio Atalanta Chelsea: la Dea ormai è abituata a vivere partite che fino a un decennio fa avrebbe potuto solamente sognare, con il netto successo sul campo dell’Eintracht lo fa pure con gli stessi punti in classifica dei Blues, anche se sulla carta la squadra favorita a Bergamo saranno gli ospiti inglesi.

Le quote fornite dall’agenzia Snai indicano infatti favorito il segno 2 a 2,05, anche se le partite scontate oggi dovrebbero essere altre: un successo del Bayern Monaco contro lo Sporting Lisbona è indicato a 1,25, quello del Barcellona contro il già citato Eintracht addirittura a 1,17, a voi la scelta se andare sul sicuro oppure osare di più nei pronostici Champions League.

Di certo stasera il doppio confronto Italia Inghilterra terrà banco, dopo avere parlato dell’Atalanta spostiamoci allora virtualmente solo di qualche decina di chilometri, perché naturalmente il pezzo forte del martedì sera sarà Inter Liverpool allo stadio Giuseppe Meazza, anche per le quote sarà una sfida intrigante.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: FOCUS INTER LIVERPOOL

Partita di enorme fascino, Inter Liverpool potrebbe dire moltissimo anche nella corsa dei nerazzurri di Cristian Chivu verso il passaggio immediato agli ottavi. Bisogna rilanciarsi dopo la beffarda battuta d’arresto a Madrid, il Liverpool sta vivendo una stagione abbastanza tormentata ma anche i Reds si giocheranno molto a San Siro, questo ovviamente renderà ancora più vibrante la partita sul campo e di conseguenza stuzzicante il quadro delle previsioni sulla sfida per i pronostici Champions League.

L’Inter è davanti nella classifica unica della fase campionato e giocherà davanti al proprio pubblico, per questi motivi l’agenzia Snai sembra preferire il segno 1, indicato come favorito nei pronostici Champions League su Inter Liverpool: un successo nerazzurro varrebbe 2,30 volte la giocata, ma di certo non si può sottovalutare la possibilità di incolpo inglese, quotato a 2,90. Il pareggio potrebbe essere l’esito meno probabile e di conseguenza più remunerativo, il segno X tocca quota 3,55.