Pronostici Champions League/ Quote e previsioni sulle partite (6^ giornata)

Siamo arrivati all’analisi dei pronostici di Champions League per l’ultima giornata dei gironi: questa sera e domani, 7 e 8 dicembre, scopriremo dunque l’intero quadro delle squadre che si qualificheranno agli ottavi di finale. Alcune chiaramente sono già sicure, tra cui anche la Juventus che è l’unica italiana ad aver guadagnato il pass in anticipo (di due turni); certe hanno blindato il primo posto nel girone, ma ci sono dei gruppo nei quali è ancora tutto in via di definizione e questo riguarda soprattutto l’Inter. Se infatti Lazio e Atalanta devono guardare esclusivamente al loro risultato, i nerazzurri di Antonio Conte sono chiamati a vincere e sperare che a Madrid non venga fuori un pareggio; ancora una volta dunque si fronteggia il rischio di un “biscotto”, naturalmente scongiurato nelle previsioni anche perché sia il Real che il Borussia Monchengladbach sanno di non poter rischiare. Noi intanto siamo pronti a tuffarci nell’analisi di queste partite: iniziamo allora il nostro viaggio all’interno dei pronostici di Champions League per questa sesta giornata della prima fase.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: BARCELLONA JUVENTUS

I bianconeri vanno al Camp Nou con gli ottavi in tasca: Andrea Pirlo ha replicato quanto fatto l’anno scorso da Maurizio Sarri, qualificando la squadra con due giornate di anticipo. Ha sofferto ed è stato agevolato da avversarie non eccezionali in terza e quarta fascia; a Barcellona, contro una squadra in crisi nella Liga ma a punteggio pieno in Champions League, ci si gioca il primo posto (che potrebbe essere utile, viste le prime dei gironi) ma bisognerà vincere con almeno due gol di scarto segnandone un minimo di tre. Impresa complessa, e del resto la Snai ci dice che i catalani sono favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vi consentirebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,10 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che identifica il successo bianconero vale 3,30 volte la puntata. Abbiamo invece un valore di 3,60 volte la giocata con questo bookmaker per il segno X, che come sempre identifica l’eventualità del pareggio.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LAZIO BRUGES

La Lazio, per l’appunto, deve guardare esclusivamente a se stessa per qualificarsi agli ottavi: con due punti di vantaggio sul Bruges ha bisogno di non perdere in casa. Qui, l’obiettivo è assolutamente abbordabile: i biancocelesti sono ancora imbattuti in questo girone di Champions League e all’Olimpico hanno sempre vinto. Per contro, Simone Inzaghi sa che una sconfitta interna significherebbe eliminazione in qualunque caso; la Lazio in questa stagione è caduta sul proprio terreno contro l’Udinese (e non troppo tempo fa, anzi) ma in Europa sta viaggiando a passo superiore. La Snai poi ci dice che i biancocelesti sono decisamente favoriti sui belgi: vale 1,70 volte questa eventualità che è identificata dal segno 1, mentre l’affermazione esterna del Bruges – che ha disputato un ottimo girone da par suo – vi consentirebbe di guadagnare 4,75 volte quello che avrete pensato di investire. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,90 volte l’importo giocato.



