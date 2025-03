PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: QUALI SONO LE FAVORITE OGGI?

Altro giro, altre quote e favoriti: nella serata che ci darà gli ultimi quattro ottavi d’andata, i pronostici Champions League ci faranno compagnia ancora una volta. Oggi, mercoledì 5 marzo 2025, finalmente potremo seguire l’Inter di Simone Inzaghi, migliore difesa di tutta la fase campionato, anche se non mancheranno poi sfide stellari in prima serata. L’interesse sarà però forte soprattutto per l’anticipo delle 18.45, cominciamo allora da Rotterdam parlando ancora una volta dei pronostici Champions League.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: PARLIAMO DI FEYENOORD INTER

In copertina quindi dobbiamo mettere Feyenoord Inter, l’unica partita che coinvolge un’italiana negli ottavi di finale. L’Inter ci arriva da capolista della Serie A e ancora in corsa su tutti i fronti: per essere una stagione nella quale le critiche sono state più dei complimenti, è in realtà un bilancio finora ottimo. Però ci saranno ancora tantissime partite da giocare, magari con un piccolo vantaggio sotto forma di un ottavo potenzialmente “morbido” – anche se il Feyenoord ha già fatto festa a San Siro eliminando il Milan nei playoff.

I nerazzurri sono tuttavia molto più considerati rispetto ai cugini, ecco allora che le consuete quote dell’agenzia Snai per i pronostici Champions League circa Feyenoord Inter ci dicono che i campioni d’Italia potrebbero essere favoriti già nella odierna partita d’andata in Olanda, con il segno 2 indicato a 1,55. Il fattore campo potrebbe quindi non bastare al Feyenoord: la quota di 4,25 sul pareggio potrebbe essere intrigante per puntare a una vincita di livello, mentre per chi credesse nel successo olandese ricordiamo che il segno 2 arriva a ben 5,50 volte la posta.