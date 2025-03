PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: ECCO GLI OTTAVI!

Cominciano gli ottavi, entrano quindi sempre più nel vivo anche i pronostici Champions League. Non è ancora tempo di verdetti perché siamo alle partite d’andata, ma sicuramente ci aspettiamo già tanto spettacolo ed emozioni, specie dalle sfide più affascinanti, come può esserlo un derby cittadino nel contesto appunto della Champions League. Buttiamoci allora subito sull’analisi di quote e favoriti per i pronostici Champions League sulla partita di massimo spicco fra quelle di stasera, martedì 4 marzo 2025.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: IL DERBY REAL MADRID ATLETICO MADRID

È davvero difficile sbilanciarsi su un derby così sentito e delicato come Real Madrid Atletico Madrid, a maggior ragione se si pensa che nella classifica della Liga ci sono solamente 2 punti di differenza in favore dei Colchoneros di Diego Simeone dopo ben 26 partite già alle spalle. In Champions League però la storia potrebbe far pendere la bilancia da parte del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che metterà sul piatto carisma, abitudine al successo e (almeno stasera) anche il fattore campo.

Ecco allora che le quote fornite dall’agenzia Snai appunto per i pronostici Champions League circa l’esito del match d’andata Real Madrid Atletico Madrid ci dicono che i Blancos allo stadio Santiago Bernabeu partono nettamente favoriti, con il segno 1 indicato a 1,87. Non ci sono invece differenze notevoli fra le altre due ipotesi: in campionato ci sono già stati due pareggi per 1-1 in entrambe le sfide, un altro segno X varrebbe 3,55, mentre il colpo dell’Atletico è quotato a 4,10 sul segno 2.