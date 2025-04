PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: POSTA SEMPRE PIÙ ALTA

Posta in palio sempre più alta, incroci sempre più affascinanti, sogni sempre più arditi: sono rimaste in otto a inseguire la “Coppa dalle grandi orecchie” e con l’andata dei quarti di finale quindi torna anche il nostro appuntamento con i pronostici Champions League.

Pronostici Champions League/ Le quote e le previsioni sul ritorno degli ottavi (oggi 12 marzo 2025)

Oggi, martedì 8 aprile 2025, vogliamo quindi naturalmente concentrarci su Bayern Monaco Inter, perché i nerazzurri sono la nostra unica rappresentante superstite e sono attesi in Germania da una partita di lusso contro una delle tradizionali corazzate del calcio europeo. Come possiamo orientarci circa quote e favoriti all’Allianz Arena?

Pronostici Champions League/ Quote e previsioni sulle partite di ritorno degli ottavi, oggi 11 marzo 2025

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: FAVORITI E QUOTE BAYERN MONACO INTER

Naturalmente la missione sarà ostica, sebbene i precedenti dicano che l’Inter in Baviera vanta una buonissima tradizione (numeri da incubo invece a San Siro, ma ci penseremo fra otto giorni).

In queste settimane in cui si sogna un nuovo Triplete non si può fare a meno di pensare alla finale 2010, l’Inter versione 2025 finora in Champions League ha impressionato soprattutto in difesa, ma contro il Bayern si alza il livello di difficoltà, contro la capolista della Bundesliga che arriva dal trionfo nel derby tedesco contro il Bayer Leverkusen.

DIRETTA/ Benfica Barcellona (risultato finale 0-1): Szczesny decisivo! (5 marzo 2025)

Prendiamo come al solito le quote Snai per avere un riferimento nei pronostici Champions League su Bayern Monaco Inter. Vincere in casa dei bavaresi è sempre difficile per chiunque, infatti il segno 2 oltre a far felici i tifosi nerazzurri varrebbe ben 4,25 volte la posta per chi avrà creduto nell’impresa nerazzurra.

Un buon pareggio sarebbe comunque piacevole anche grazie al 3,65 proposto per il segno X, infine se il Bayern Monaco facesse rispettare il fattore campo il segno 1, favorito, è quotato a 1,80.