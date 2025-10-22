Pronostici Champions League: le quote e le previsioni sulle partite di mercoledì 22 ottobre, sempre per la terza giornata del girone unico.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE QUOTE SULLE ITALIANE

Tocca parlare ancora dei pronostici Champions League, e infatti mercoledì 22 ottobre si gioca il restante programma di quella che per il girone unico è la terza giornata. Le altre due squadre italiane sono impegnate questa sera, con sentimenti opposti: se l’Atalanta infatti sta facendo il suo, la Juventus è in crisi.

Molto diverse anche le due partite che le nostre rappresentanti affrontano: abbordabile quella della Dea che peraltro nel turno precedente ha rimontato e battuto il Bruges, rischia tantissimo la Vecchia Signora che fa visita a un Real Madrid che arriva a questo impegno avendo solo vinto nel corso della sua stagione.

Insomma: vedremo chiaramente quello che succederà sui campi, in casa bianconera tra le altre cose si potrebbe anche andare incontro a una rivoluzione almeno per quanto riguarda la guida tecnica ma questo sarà un argomento per le prossime ore, e ovviamente solo nell’eventualità di una disfatta pesante.

Adesso infatti è il momento del nostro excursus attraverso i pronostici Champions League con le due partite delle nostre squadre, dobbiamo iniziare da queste nel valutare quello che potrebbe accadere in una terza giornata che potrebbe ancora una volta cambiare, in meglio o in peggio, i destini di Atalanta e Juventus.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: ATALANTA SLAVIA PRAGA

Eccoci allora ai pronostici Champions League per quanto riguarda Atalanta Slavia Praga, l’abbiamo presentata come partita abbordabile per una Dea che dopo la scoppola di Parigi si è ripresa battendo il Bruges, in campionato invece è rimasta beffata perché, nonostante il dominio contro la Lazio, non è riuscita a segnare e ha così pareggiato a Bergamo, dove questa sera fa visita uno Slavia Praga che non troppo lontano ha incassato tre gol dall’Inter nell’ultimo turno, mentre all’esordio in questa Champions League aveva pareggiato in casa contro il Bodo/Glimt.

Atalanta dunque nettamente favorita questa sera, come ci dicono anche le quote proposte dalla Snai: qui il segno 1 per la vittoria orobica vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 1,50 volte quanto messo sul piatto, già con l’opzione del pareggio (segno X) arriviamo a una vincita che corrisponde a 4,75 volte la vostra giocata e infine il segno 2, per il successo dello Slavia Praga, ha un valore che con questo bookmaker è pari a 5,50 volte l’importo investito.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: REAL MADRID JUVENTUS

Real Madrid Juventus è durissima per i bianconeri, lo dicono anche le quote fornite dai bookmaker con la Snai che ha messo un valore di 1,55 volte la posta in palio sul segno 1 che regola la vittoria dei blancos, l’affermazione esterna della Juventus vi farebbe guadagnare una somma che equivale a 5,25 volte la giocata e dunque anche da qui si capisce come l’impresa di espugnare il Santiago Bernabeu sia molto complicata, per quanto concerne l’ipotesi del pareggio abbiamo il segno X con un valore che corrisponde a 4,25 la somma che avrete pensato di mettere sul piatto.

È una Juventus che allo stesso modo dello scorso anno si è persa per strada dopo un avvio che sembrava poter portare un’inversione di tendenza: tanti pareggi, un gioco che latita, un attacco che avrebbe tutto per fare la differenza e che invece produce pochissimo come si è visto anche a Como, dove la squadra bianconera ha lottato dopo essere andata subito sotto ma non ha avuto chissà quali occasioni. Che possa essere la fine dell’avventura di Igor Tudor è un’ipotesi che naturalmente sta già aleggiando da qualche ora, a meno che arrivi una reazione di orgoglio questa sera in Champions League…