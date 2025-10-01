Pronostici Champions League: le quote e le previsioni sulle partite che si giocano mercoledì 1 ottobre per la seconda giornata.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE QUOTE SULLE PARTITE DI MERCOLEDÌ

Nuovamente tempo di pronostici Champions League, nuovamente tempo di scoprire quale sarà l’esito delle nove partite che ci terranno compagnia stasera, mercoledì 1 ottobre, con la conclusione di una seconda giornata già appassionante e con uno scintillante big match che è Barcellona Psg.

Tuttavia noi con i pronostici Champions League iniziamo giustamente il nostro percorso dalle due squadre italiane che sono impegnate oggi: martedì abbiamo visto all’opera Inter e Atalanta, stasera tocca invece a Juventus e Napoli che arrivano da un weekend non proprio esaltante, anche se i bianconeri hanno pareggiato contro la Dea.

Antonio Conte invece ha perso il primato solitario facendosi battere dal Milan, e per di più si presenta all’impegno in Champions League con una difesa decimata; nonostante questo parte favorito contro lo Sporting Lisbona, che all’esordio ha ottenuto un poker ma contro un’avversaria di livello inferiore.

Per la Juventus la trasferta sul campo del Villarreal rappresenta un brutto ricordo, ma questa sera le cose potrebbero andare diversamente; accomodiamoci allora, e iniziamo questo ennesimo viaggio all’interno dei pronostici Champions League per scoprire cosa potrebbe accadere sui campi per la seconda giornata.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: NAPOLI SPORTING LISBONA

Abbiamo detto che in Napoli Sporting Lisbona i partenopei sono ampiamente favoriti, ed è quello che ci raccontano i pronostici Champions League secondo le quote emesse dai bookmaker. Se prendiamo in esame la Snai, il quadro è evidente con una differenza tra il segno 1 per la vittoria di casa, che vale 1,85 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, e il segno 2 per il successo della squadra portoghese che porta in dote una vincita ammontante a 4,10 volte la vostra giocata, mentre l’eventualità del pareggio ha un valore corrispondente a 3,60 volte la posta in palio.

Tuttavia il Napoli dovrà comunque fare attenzione, un po’ per una difesa davvero decimata e con tanti punti di domanda sulla coesione e un po’, naturalmente, per uno Sporting Lisbona galvanizzato dal 4-1 rifilato al Kairat Almaty e che negli ultimi anni è quasi sempre riuscito a mettere in difficoltà le nostre squadre, ricordiamo in particolare alcuni incroci con Juventus e Atalanta in cui bianconeri e orobici hanno comunque dovuto soffrire. Per questo motivo dunque non si può dare per scontata una vittoria dei partenopei, che comunque hanno il favore nei pronostici Champions League.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: VILLARREAL JUVENTUS

Discorso diverso nei pronostici Champions League quando prendiamo in considerazione Villarreal Juventus: qui le varie agenzie, secondo le giocate che sono pervenute, hanno emesso uno scenario nel quale il Submarino Amarillo ha maggiori possibilità di vittoria, lo vediamo infatti con il segno 1 che ha un valore equivalente a 2,25 volte la posta in palio laddove il segno 2 per l’affermazione della Juventus porta in dote 3,20 volte quanto investito sulla partita, con il segno X per l’opzione del pareggio il vostro guadagno arriverebbe a 3,30 volte la somma messa sul piatto.

Del resto qualche anno fa, con Massimiliano Allegri, la Juventus era stata eliminata dal Villarreal che soprattutto in casa sa essere pericoloso, e arriva da un buon momento nella Liga (tre vittorie) anche se in Champions League ha perso contro il Tottenham. Per quanto riguarda la Juventus, sembra che si stia ripetendo l’inizio della passata stagione: tanti pareggi, la reazione clamorosa mostrata contro Inter e Borussia Dortmund ma anche tante amnesie difensive che stanno costando caro alla squadra di Igor Tudor, dunque è necessaria una sterzata per spiccare realmente il volo e giocarsi le proprie carte per gli ottavi o almeno i playoff in questa Champions League.