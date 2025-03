PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: GIORNO DI VERDETTI!

I pronostici Champions League ci accompagnano verso partite di enorme significato: oggi martedì 11 marzo 2025 comincia infatti il ritorno degli ottavi, in palio c’è l’ammissione fra le migliori otto squadre d’Europa che è senza dubbio la soglia dell’eccellenza assoluta. Alcune partite sembrano essere già chiaramente indirizzate dopo i match d’andata, altre potrebbero promettere maggiore spettacolo e incertezza, ma la serata vedrà protagonista anche l’Inter e allora andiamo almeno idealmente a San Siro per il nostro focus su quote e favoriti per i pronostici Champions League.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: QUOTE E FAVORITI INTER FEYENOORD

Eccoci allora a presentare Inter Feyenoord: la base di partenza è eccellente, cioè la vittoria esterna per 0-2 firmata Thuram-Lautaro Martinez appena sei giorni fa allo stadio De Kuip. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno onorato il pronostico che li vedeva un gradino sopra gli olandesi, guai però a distrarsi perché mancano ancora 90 minuti e in questa Champions League il calcio italiano ha già incassato troppe delusioni. L’Inter però è la nostra squadra più quotata e i quarti di finale sono ormai nel mirino.

Le quote Snai per i pronostici Champions League su Inter Feyenoord confermano l’ottimismo, perché l’Inter è considerata nettamente favorita per concedere il bis e vincere anche davanti ai propri tifosi. Il segno 1 infatti varrebbe 1,35, ma d’altronde potrebbe andare benissimo anche un pareggio, possibilità che anzi gli scommettitori potrebbero gradire perché li ripagherebbe ben 5,25 volte la posta in palio. Infine, un colpaccio del Feyenoord (che tra l’altro non è nemmeno detto porti al ribaltone) è proposto a 8,00 sul segno 2.