PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: CI SI GIOCA TUTTO!

Eccoci arrivati a un momento determinate della stagione: oggi martedì 18 febbraio 2025 cominciano le partite di ritorno dei playoff di Champions League e quindi stasera ci saranno quattro eliminazioni, le prime dopo quelle decretate nel girone unico. La posta in palio è quindi altissima e ciò rende speciali anche i pronostici Champions League, con quote e favorite ad attirare la nostra attenzione anche perché nelle prossime ore giocheranno ben due squadre italiane, accomunate dalla necessità di ribaltare le sconfitte subite all’andata settimana scorsa.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: FOCUS MILAN FEYENOORD

C’è buona fiducia nelle possibilità dei rossoneri, infatti per i pronostici Champions League circa Milan Feyenoord osserviamo subito che il segno 1 a San Siro è quotato a 1,40 – anche se una vittoria non è detto che sia sufficiente, perché se fosse con un gol di scarto richiederebbe di andare avanti con i tempi supplementari. Di certo servirà una prestazione migliore rispetto a quella obiettivamente anonima all’andata in Olanda, ma il Milan può ribaltare la situazione e le quote inducono anzi un certo ottimismo.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: FOCUS ATALANTA BRUGES

Per l’Atalanta potremmo parlare di una situazione migliore, purtroppo è arrivato un discutibile rigore che ha causato la sconfitta anche per la Dea all’andata, per cui anche per Atalanta Bruges nei pronostici Champions League sarà necessaria una vittoria (con due gol di scarto per evitare i supplementari). I nerazzurri di Gian Piero Gasperini non sono nel migliore momento della loro stagione, ma tecnicamente possono essere superiori al Bruges, motivo per cui le quote Snai indicano proprio i bergamaschi come chiaramente favoriti, con il segno 1 a 1,50 per il match al Gewiss Stadium.