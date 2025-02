PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LA JUVENTUS E IL BIG-MATCH

Due partite sembrano essere già ben indirizzate in base all’esito del match d’andata, ma ci sarà comunque da divertirsi con i pronostici Champions League oggi, mercoledì 19 febbraio 2025, perché le due rimanenti per il ritorno dei playoff saranno la trasferta della Juventus in Olanda, che evidentemente ci interessa molto da vicino, e poi il big-match Real Madrid Manchester City al Santiago Bernabeu. Concentriamo allora su questi due incontri la nostra analisi alla scoperta delle quote e dei favoriti.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: FOCUS PSV EINDHOVEN JUVENTUS

Thiago Motta difenderà un margine di vantaggio minimo ma prezioso, a maggior ragione con il morale alto dopo la vittoria contro l’Inter in campionato. In Psv Eindhoven Juventus ci saranno due risultati su tre in favore della Vecchia Signora, alla quale stasera basterà non perdere. C’è però buona fiducia anche circa un colpaccio bianconero, infatti per i pronostici Champions League mettiamo in evidenza soprattutto la quotazione di 2,90 che è indicata sul segno 2, qualora la Juventus riuscisse a vincere anche in Olanda.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: FOCUS REAL MADRID MANCHESTER CITY

Abbiamo ancora negli occhi lo spettacolo di settimana scorsa, con il Real Madrid capace di vincere in Inghilterra con il gol decisivo nei minuti di recupero, però in una sfida come questa è meglio non dare nulla per scontato. Il compito sarà comunque complicato per Pep Guardiola, per chi puntasse ancora sulle speranze del Manchester City segnaliamo che il segno 2 per Real Madrid Manchester City è quotato a 3,60 da Snai al Santiago Bernabeu, un’ipotesi certamente stuzzicante per infiammare i pronostici Champions League verso le partite di stasera.