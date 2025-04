PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: DUE SFIDE BEN INDIRIZZATE

Con i pronostici Champions League dobbiamo presentare le prime due partite di ritorno dei quarti di finale, che oggi martedì 15 aprile 2025 partono in realtà da situazioni di vantaggio per le due squadre che già erano favorite sulla carta e hanno onorato questa indicazione, almeno nel match d’andata casalingo. Adesso Barcellona e PSG sono chiamate a completare l’opera in trasferta, qualche difficoltà in più potrebbe esserci per i francesi a causa di un margine di vantaggio meno netto ma vediamo adesso cosa ci possono dire le analisi di quote e favorite…

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: ASTON VILLA PSG

Dopo il 3-1 francese di mercoledì scorso, il PSG è chiamato a completare l’opera, sfruttando anche le energie che può concentrare tutte sulla Champions League avendo già vinto il campionato francese. Pochi calcoli invece per l’Aston Villa, già eccellente outsider, che oggi proverà a scrivere una pagina di storia con la spinta dei propri tifosi. Le quote Snai tuttavia indicano come favorito il PSG anche in trasferta: segno 2 a 2,05, mentre una vittoria inglese è quotata a 3,25 (e non sarebbe nemmeno sufficiente se fosse con un solo gol di scarto); infine il pareggio varrebbe 3,70 la giocata.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: BORUSSIA DORTMUND BARCELLONA

In questo caso sembra esserci davvero poco da dire per i pronostici Champions League, perché si riparte addirittura dal 4-0 dei catalani settimana scorsa a Barcellona. Una vittoria del Borussia Dortmund è quotata da Snai a 3,75, ma naturalmente dovrebbe essere come minimo con quattro gol di scarto per andare ai supplementari, insomma sarebbe una delle rimonte più clamorose nella storia del calcio. Il Barcellona potrebbe quindi approfittarne per colpire i gialloneri, che fatalmente dovranno rischiare: il segno X è proposto a 4,10, ma in realtà è nettamente favorita un’altra vittoria blaugrana, con il segno 2 a 1,80.