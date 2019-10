Pronostici Champions League/ Quote e scommesse delle partite nel 3^ turno (gironi)

Dopo una lunga sosta ecco che le prima competizione per club d’Europa torna in campo per la terza giornata della fase a gironi: andiamo subito a controllare i pronostici di Champions League, le quote e le scommesse per questo turno così atteso. Da programma infatti non sono pochi i big match che ci attenderanno oggi, martedì 22 ottobre, come domani, mercoledì 23 ottobre, e ovviamente un occhio di riguardo va dato alle italiane che ci faranno compagnia in questo turno. Ecco infatti che già la Juventus di Sarri sarà in campo oggi contro il Lokomotiv Mosca dopo le fatiche all’Allianz con il Bologna di Mihajlovic alle ore 21.00, e mentre alla medesima ora l’Atalanta di Gasperini tenterà l’impresa contro il Manchester City. Ricordiamo poi che domani sera l’Inter se la vedrà alle ore 21.00 contro il Borussia Dortmund e il Napoli invece affronterà alla stessa ora il Salisburgo in trasferta. Ma ora andiamo subito a controllare le quote, le scommesse e i pronostici di Champions League per questa terza giornata della fase a gironi.

PRONOSTICO JUVENTUS LOKOMOTIV MOSCA

Per i pronostici di Champions League, certo non esitiamo a dare il favore in questo terzo turno alla Juventus di Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero infatti si avvicina all’appuntamento in buona condizione, dopo aver pure recuperato alcuni lungodegenti dell’infermeria e con un ottimo stato di forma mentale e fisico. Pure così anche i russi di Semin, leader del campionato nazionale, ma fermi alla terza piazza nella classifica del girone D, dopo il KO con l’Atletico Madrid nel turno precedente. A Torino ci aspettiamo dunque una partita dura ma non impossibile per i bianconeri se riusciranno a mantenere la giusta attenzione e concentrazione.

PRONOSTICO MANCHESTER CITY ATALANTA

Benchè in campionato la Dea di Gasperini stiaraccogliendo grandi risultati, in coppa il discorso è ben diverso e pure in vista della trasferta all’Etihad Stadium, non è l’Atalanta la favorita contro il Manchester City per i pronostici di Champions league. I nerazzurri infatti non hanno proprio ingranato nella loro prima stagione nella prima manifestazione per club del continente, e dopo i KO subiti con Dinamo Zagabria e Shakhtar (anche con risultati pesanti) non ci attendiamo clamorosi colpi di scena in Inghilterra questa sera. Pure i citizens di Guardiola non potranno scendere in campo con troppa leggerezza: i bergamaschi sanno essere un avversario tenace.



© RIPRODUZIONE RISERVATA