PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: TEMPO DI SEMIFINALI!

Siamo arrivati a parlare dei pronostici Conference League per quanto riguarda le due semifinali di andata: in campo dalle ore 21:00 di giovedì 1 maggio, per il terzo anno consecutivo a questo livello della competizione troviamo la Fiorentina, che può fare ancora meglio andando a prendersi la terza finale e, pensando all’Italia, confermare la presenza di una nostra rappresentante nell’ultimo atto, sarebbero infatti quattro volte su quattro. Parlare dei pronostici Conference League anche oggi è complicato: almeno pensando al cammino fatto dalle squadre arrivate sino a qui, bisogna infatti dire che non tantissime realtà impegnate nel torneo avevano una straordinaria forza d’urta, dunque tutto può suonare come relativo.

Ad ogni modo, chi è in semifinale ha fatto qualcosa meglio al netto degli incroci del tabellone o del percorso avuto nel super girone; adesso ci sono due favorite come la stessa Fiorentina e soprattutto il Chelsea di Enzo Maresca, una solidissima squadra come il Betis e una sorpresa che risponde al nome del Djurgarden. Andremo a ipotizzare come possano finire le partite anche pensando al doppio confronto, e chiaramente la nostra analisi sui pronostici Conference League deve iniziare dai viola che vogliono spezzare la maledizione legata a questo torneo, ma intanto si devono liberare di un avversario particolarmente scomodo come appunto il Betis Siviglia.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: BETIS FIORENTINA

Dunque Betis Fiorentina con i pronostici Conference League: partita che non ha precedenti ufficiali ma due amichevoli estive a distanza di otto anni, partita cui la Fiorentina arriva avendo eliminato Panathinaikos e Celje non senza penare, perché contro i greci ha dovuto rimontare la sconfitta di Atene mentre contro gli sloveni alla fine è stato solo un gol a fare la differenza. In campionato i viola sono in piena corsa per un posto in Champions League, la stessa situazione del Betis che, avendo la Spagna cinque slot, si trova ad un solo punto dal Villarreal.

Gli andalusi hanno dovuto superare Vitoria Guimaraes e Jagiellonia: ostacoli non straordinari ma, appunto, in semifinale ci sono arrivati loro e non altri. Per di più la Snai indica proprio nel Betis la squadra favorita per questa sfida di andata, perché il segno 1 che regola la sua vittoria porta in dote una vincita che equivale a 1,65 volte quanto messo sul piatto; già con l’ipotesi del pareggio, che viene identificata dal segno X, arriviamo ad un valore corrispondente a 3,65 volte la vostra giocata e infine il segno 2, sul quale puntare per il successo esterno della Fiorentina, con questo bookmaker prevede un guadagno ammontante a 5,00 volte l’importo investito sulla partita del Villamarin.