PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LE QUOTE PER IL RITORNO DEGLI OTTAVI

Anche i pronostici Conference League stanno per tornare a farci compagnia, e qui il quadro è decisamente interessante perché le partite che si giocano per il ritorno degli ottavi, giovedì 13 marzo, hanno un contesto che in termini di doppio confronto racconta di un bell’equilibrio praticamente su ogni campo, fatta eccezione sicuramente per lo Jagiellonia che all’andata ha vinto 3-0, contro il Cercle Brugge, e forse il Chelsea che difende sì un 2-1 – con le nuove regole – ma lo ha ottenuto a Copenaghen, dunque il fatto di essere a Stamford Bridge questa sera aumenta le possibilità che i Blues volino ai quarti prestando fede al loro ruolo di grande favorita per il titolo.

Naturalmente nei pronostici Conference League prendiamo in esame innanzitutto la Fiorentina, che non arriva da un bel momento in termini generali e infatti ha perso posizioni anche nella classifica di campionato, in questa competizione in cui si è qualificata subito agli ottavi ha invece perso ad Atene contro il Panathinaikos in una partita iniziata con il botto e poi assestatasi sul gol con cui Tetê ha fornito un vantaggio non indifferente alla squadra greca, i viola sono comunque favoriti ma dovranno necessariamente vincere per andare ai quarti, vediamo allora con i pronostici Conference League quali siano le possibilità per Raffaele Palladino.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: FIORENTINA PANATHINAIKOS

Analizziamo allora nel dettaglio le quote che l’agenzia Snai ha previsto per Fiorentina Panathinaikos, della quale sappiamo che i viola per qualificarsi nei novanta minuti dovranno mettere almeno due gol di margine tra loro e i greci, un successo con una rete di scarto porterebbe inevitabilmente ai tempi supplementari e magari ai rigori ma in ogni caso, secondo l’agenzia Snai, il segno 1 vi permetterebbe di guadagnare 1,57 volte quanto messo sul piatto e quindi, come avevamo già anticipato, la Fiorentina ha il favore del pronostico almeno sulla carta qui all’Artemio Franchi.

Per contro il Panathinaikos ha due risultati a disposizione: con il pareggio sarebbe comunque qualificato ai calci di rigore e questa eventualità, regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,80 volte la somma che avrete pensato di investire sulla partita, che si può concludere anche con un successo dei greci e che in questo caso, secondo il bookmaker in questione, ha una quota che per il segno 2 corrisponde a 5,75 la vostra giocata, sarebbe una vincita alta ma bisogna sempre stare attenti alle sorprese, anche se speriamo che il ribaltone nei pronostici Conference League non avvenga proprio su questo campo.