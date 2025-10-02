Pronostici Conference League: le quote e le previsioni sulle partite principali della prima giornata, in campo giovedì 2 ottobre.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LE QUOTE SULLE PARTITE

I pronostici Conference League, per la prima volta in stagione, si rivelano: giovedì 2 ottobre inizia anche per questa competizione Uefa la fase a gironi, stiamo inevitabilmente parlando della prima giornata e va ricordato che qui saranno solo sei i turni che forniranno la classifica finale della regular season.

Un percorso dunque più breve rispetto alle altre due competizioni, ma non per questo meno intenso: anzi, abbiamo già visto lo scorso anno che il fatto di avere “solo” sei partite con 35 potenziali avversarie rende tutte le partite importanti per non dire decisive, e questo riguarda ovviamente anche la Fiorentina.

Per il quarto anno consecutivo i viola sono protagonisti dei pronostici Conference League, vogliono mettere le mani su un trofeo che nei tre precedenti è sfuggito per questione di dettagli ad un passo dal traguardo e il loro esordio è abbordabile, come del resto tutto il cammino previsto nella prima fase.

È dunque tempo di scoprire insieme cosa possano indicare i pronostici Conference League per questa prima giornata, come sempre ci faremo aiutare dalle quote che i bookmaker emettono aggiornandole di volta in volta, e non possiamo che iniziare dall’impegno, alle ore 21:00, della squadra di Stefano Pioli.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: FIORENTINA SIGMA OLOMOUC

La prima dei viola nei pronostici Conference League è Fiorentina Sigma Olomouc: una partita come detto abbordabile, all’Artemio Franchi e contro una squadra che aveva l’occasione di giocare in Europa League, ma nel playoff è stata spazzata via dal Malmoe e ora proverà a farsi strada in questa terza competizione Uefa, sapendo che già entrare nelle prime 24 sarà tutt’altro che semplice. Occhio però allo stato di salute della Fiorentina, che in cinque partite di campionato non ha mai vinto e ha appena 3 punti: per Pioli insomma il ritorno a Firenze per il momento è tutt’altro che brillante e la sua panchina potrebbe già scaldarsi.

Certo i pronostici Conference League sulla partita di questa sera raccontano una storia ben diversa, ovvero di una Fiorentina totalmente favorita: non potrebbe essere altrimenti, ma parlando nello specifico delle quote della Snai scopriamo che il segno 1 per la vittoria dei viola ha un valore che equivale a 1,23 volte quanto messo sul piatto, e già con l’ipotesi del pareggio (segno X) arriviamo a una vincita che ammonta a 5,50 volte la giocata; con il successo del Sigma Olomouc, regolato dal segno 2, il vostro guadagno sarebbe corrispondente addirittura a 9,75 volte la somma che avrete pensato di investire sulla partita.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: ABERDEEN SHAKHTAR

Un altro match interessante di cui possiamo parlare nei pronostici Conference League è Aberdeen Shakhtar: da un certo punto di vista è anche una partita storica, perché in entrambi i casi stiamo parlando di squadre che sono riuscite a sollevare un trofeo internazionale e riportano alla mente figure leggendarie, da una parte Sir Alex Ferguson che iniziò da qui la sua gloriosa carriera di allenatore e dall’altra Mircea Lucescu, che in Ucraina trovò la sua miniera d’oro dopo gli anni a casa nostra e seppe aprire un ciclo vincente e, appunto, competitivo anche in ambito internazionale, con grandi giocatori passati da Donetsk.

Per quanto riguarda la partita di questa sera i bookmaker sembrano non avere alcun dubbio: lo Shakhtar è nettamente favorito pur giocando in trasferta, la Snai ad esempio ci dice che il valore posto sul segno 2 per la sua vittoria corrisponde a una vincita da 1,50 volte l’investimento mentre il segno 1, che va a regolare l’affermazione dell’Aberdeen, vi permetterebbe di intascare una somma che equivale a 5,25 l’importo messo sul piatto. Infine ecco l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la vincita prevista ammonta a 4,25 volte la posta in palio.