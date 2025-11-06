Pronostici Conference League: le quote e le previsioni sulle partite che si giocano giovedì 6 novembre per la terza giornata del girone.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LE PARTITE DELLA 3^ GIORNATA

Facciamo un altro viaggio attraverso i pronostici Conference League, perché anche questa competizione torna a farci compagnia e giovedì 6 novembre ci regala le partite che sono valide per la terza giornata, arrivando così a metà di una fase del girone unico sempre più entusiasmante ma anche incerta.

Diciamo subito che questa sera la Fiorentina, sia pure all’alba di una rivoluzione i cui effetti si dovranno poi vedere, ha la bella occasione di fare un passo avanti forse decisivo verso gli ottavi, perché va a giocare sul campo del Mainz in una sfida tra due squadre che nelle prime due giornate hanno vinto le loro partite.

Anche altre gare potrebbero essere importanti per la classifica che tuttavia, essendo formata dalla bellezza di 36 squadre, sino all’ultimo avrà una sorta di equilibrio di fondo che potrà essere spezzata dalla composizione del calendario, in certi casi una reale discriminante nel fornire gli esiti della regular season.

Immergiamoci allora nell’atmosfera dei pronostici Conference League con le considerazioni, date anche dalle quote che sono state fornite dai bookmaker, sulle partite che riteniamo possano essere più interessanti nella terza giornata di questa intensa fase a gironi della competizione.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: MAINZ FIORENTINA

Mainz Fiorentina è certamente un highlight nei pronostici Conference League, perché si affrontano due squadre che sono a punteggio pieno e che soprattutto erano già tra le favorite per il titolo, con i tedeschi che hanno battuto 1-0 sia l’Omonia Nicosia (in trasferta) che lo Zrinjski e i viola che hanno superato Sigma Olomouc e Rapid Vienna. Curiosamente, entrambe fanno davvero male in campionato: come detto i viola sono arrivati al cambio di direttore sportivo e allenatore, e adesso bisognerà capire se anche in Serie A la stagione possa essere salvata per evitare una clamorosa retrocessione.

Intanto prosegue il cammino in Conference League, secondo l’agenzia Snai per la partita di questa sera il Mainz è favorito perché il segno 1, che regola la sua vittoria, vi permetterebbe di guadagnare una somma che corrisponde a 2,10 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Abbiamo poi due valori identici per quanto riguarda le altre due opzioni: sia che puntiate sul segno X per il pareggio che sul segno 2 per il successo della Fiorentina la vostra vincita sarebbe la stessa, e nello specifico con un valore da 3,25 volte l’importo che avrete pensato di investire sulla partita.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: CRYSTAL PALACE AZ ALKMAAR

La curiosità legata a Crystal Palace Az Alkmaar, due squadre che possono fare strada e partita di cui parliamo per i pronostici Conference League, è che entrambe hanno una vittoria e una sconfitta e il ko è maturato contro il sorprendente Aek Larnaca: le Eagles ci hanno perso in casa alla seconda giornata, gli olandesi addirittura sono crollati per 4-0 in trasferta. Vittorie rispettivamente contro Dinamo Kiev e Slovan Bratislava, primo impegno esterno per l’Az Alkmaar che sta facendo bene anche in campionato dove infatti ha vinto le ultime quattro partite, compresa quella sul campo dell’Ajax.

Il Crystal Palace invece aveva già battuto il Liverpool in Premier League e lo ha recentemente eliminato anche dalla Coppa di Lega, andando a vincere 3-0 ad Anfield; per questa partita la Snai e in generale tutti i bookmaker considerano favorito in maniera netta il club inglese, con un valore pari a 1,40 volte la somma messa sul piatto per il segno 1 contro il 6,25 che accompagna il segno 2 sul quale puntare per la vittoria dell’Az Alkmaar; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, con questa agenzia porta in dote una somma che equivale a 4,60 volte la giocata.