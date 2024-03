Pronostici Conference League/ Le quote e le previsioni sulle partite, ritorno ottavi (oggi 14 marzo 2024)

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LE QUOTE SUL RITORNO DEGLI OTTAVI

Nuovo appuntamento con i pronostici di Conference League, per scoprire quello che potrebbe succedere sugli otto campi che giovedì 14 marzo 2024 ospiteranno le partite valide per il ritorno degli ottavi di finale. Gioca ovviamente anche la Fiorentina, che una settimana fa ha ottenuto una fondamentale vittoria in rimonta: il 4-3 timbrato a Budapest contro il Maccabi Haifa permette alla squadra di Vincenzo Italiano di gestire la partita, se non altro non ci sarà l’assillo di segnare a tutti i costi anche se naturalmente quanto visto all’andata impone calma e un match da non sottovalutare.

Per il resto, ci sono altri incroci nei quali il discorso qualificazione ai quarti sembra definito ma questo dovranno dirlo i campi tra qualche ora; per contro, alcune sfide sono in grande equilibrio. Scopriremo tutto tra poco, nel frattempo come già detto dobbiamo ipotizzare, con l’aiuto delle quote che i bookmaker ufficiali stanno emettendo, in che modo potrebbero andare le partite di questa sera, e dunque senza indugiare oltre possiamo iniziare il nostro consueto viaggio attraverso i pronostici di Conference League, questa volta per il ritorno degli ottavi.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: FIORENTINA MACCABI HAIFA

Inevitabile partire da Fiorentina Maccabi Haifa per i pronostici di Conference League. I viola erano già largamente favoriti in sede di sorteggio, poi sul neutro di Budapest le cose sono andate in modo diverso perché gli israeliani hanno giocato una grande partita riuscendo anche a segnare tre gol, molto importanti per tenere in qualche modo aperto lo scenario della qualificazione anche se, per l’appunto, la rimonta della Fiorentina con tanto di vittoria in trasferta ha aumentato ancor più il divario tra queste due squadre.

Ce lo dicono anche i pronostici di Conference League secondo l’agenzia Snai, perché il segno 1 che regola la vittoria dei viola vi farebbe guadagnare 1,32 volte quello che avrete messo sul piatto mentre l’ipotesi del successo del Maccabi Haifa, regolata dal segno 2, porterebbe in dote una vincita che con questo bookmaker corrisponde a ben 8,75 volte l’ammontare della vostra giocata. Con il pareggio, per il quale puntare sul segno X, la cifra intascata sarebbe equivalente a 5,25 volte quello che avrete pensato di investire sulla partita dell’Artemio Franchi.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: ASTON VILLA AJAX

È certamente interessante parlare di Aston Villa Ajax con i pronostici di Conference League: si affrontano due ex potenze del calcio europeo che sono anche salite sul trono più prestigioso della Uefa, all’andata alla Johan Cruyff Arena è finita senza reti e dunque si riparte da una situazione di totale equilibrio. Ci spingiamo comunque a dire che l’ago della bilancia penda dalla parte degli inglesi, che in panchina hanno un Unai Emery assoluto re di Europa League e, per contro, affrontano un Ajax che in questa stagione sta faticando davvero tanto a mantenere un certo livello.

Sembra pensarla anche l’agenzia Snai, perché per i pronostici di Conference League su questa partita ci dice che il segno 1 per la vittoria dell’Aston Villa vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 1,40 volte l’importo giocato, per contro il segno 2 che regola l’ipotesi del successo dell’Ajax porta in dote una cifra che ammonta a 7,00 volte quanto messo sul tavolo. Infine l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, con questo bookmaker ha un valore pari a 4,75 volte la somma investita sulla partita del Villa Park.











