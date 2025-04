PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LE QUOTE SUL RITORNO DEI QUARTI

È tornato il momento di parlare dei pronostici Conference League, precisamente delle partite che si giocano per il ritorno dei quarti di finale: finalmente giovedì 17 aprile conosceremo le quattro squadre che voleranno in semifinale, bisogna dire che le gare di andata hanno fornito un quadro abbastanza definito e, anche se le sorprese sono sempre possibili e in alcuni casi resta comunque un equilibrio di fondo, ci sono quattro squadre che forse sono più che favorite per il passaggio del turno. Tra queste fortunatamente anche la Fiorentina, che ha dato l’impressione di poter dilagare sul campo del Celje ma poi ha subito un rigore che ha lasciato aperto uno spiraglio agli sloveni.

Certamente la vittoria fuori casa è importantissima, così come quella del Chelsea che addirittura è andato a vincere 3-0 a Varsavia; dunque le due big, quelle che fin dal super girone erano considerate le grandi favorite per arrivare in fondo e contendersi il trofeo, senza troppi patemi dovrebbero prendersi la qualificazione in semifinale e proseguire la corsa, anche se naturalmente i viola dovranno impostare una partita di carattere senza lasciare nulla al caso. Adesso con l’aiuto delle quote che sono state emesse dai bookmaker possiamo dare un rapido sguardo ai pronostici Conference League, perché tra poco saremo davvero in campo per il ritorno dei quarti di finale.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: FIORENTINA CELJE

Non possiamo che partire da Fiorentina Celje per i pronostici Conference League, come già detto all’Artemio Franchi si riparte dal 2-1 con cui la squadra viola ha vinto in Slovenia la partita di andata ed è un risultato assolutamente rassicurante, considerato anche il diverso valore delle due squadre. Certamente non si tratta più della brillante Fiorentina di inizio stagione, si è visto anche domenica con il deludente pareggio interno contro il Verona; anche per questo, visto che in campionato la corsa all’Europa si è fatta più complessa, vincere la Conference League sarebbe molto importante per la squadra di Raffaele Palladino.

Le quote stabilite dalla Snai per questa partita ci dicono ovviamente che la Fiorentina è largamente favorita: il segno 1 per la sua vittoria vi farebbe guadagnare appena 1,37 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, mentre già con il segno X che regola il pareggio il vostro guadagno ammonterebbe a 5,00 volte la giocata. Abbastanza alto il valore che questo bookmaker ha posto sul segno 2, sul quale puntare per l’affermazione esterna del Celje: qui la vincita corrisponde a ben 6,75 volte la posta in palio, dunque anche da queste cifre si può evincere un pronostico abbastanza chiuso.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: JAGIELLONIA BETIS

Sicuramente è interessante parlare di Jagiellonia Betis per i pronostici Conference League: si tratta di un quarto di finale potenzialmente ancora aperto, è vero che gli andalusi all’andata hanno vinto 2-0, e che sono comunque superiori nei valori, ma la squadra polacca nel corso di questo torneo ha stupito più volte ed è riuscita ad arrivare fino ai quarti, giocherà il ritorno in un ambiente caldissimo e quasi totalmente a suo favore e possiamo dire che le possibilità di segnare due gol ci siano, anche se naturalmente il vero tema per lo Jagiellonia sarà quello di tenere la porta inviolata.

Anche la Snai pensa che il Betis abbia già oltre un piede in semifinale di Conference League: secondo questo bookmaker infatti il segno 2 per la vittoria della formazione andalusa ha un valore che equivale a 1,75 volte l’ammontare della vostra giocata, per contro il segno 1 che identifica l’opzione del successo dello Jagiellonia porterebbe nelle vostre tasche una somma corrispondente a 4,00 volte l’importo che sarà stato investito. Infine possiamo parlare del pareggio, per il quale puntare sul segno X: se dovesse finire in questo modo, la vincita che ne deriverebbe sarebbe pari a 3,85 volte la cifra destinata al piatto per il ritorno dei quarti di finale.