PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LE QUOTE SUL RITORNO DELLE SEMIFINALI

Per i pronostici Conference League siamo arrivati a valutare le partite che si giocano per il ritorno delle semifinali: ricordiamo che sono entrambe in programma alle ore 21:00 di giovedì 8 maggio e che si tratta di Fiorentina Betis e Chelsea Djurgarden, che partono da scenari ben diversi. I viola infatti si trovano costretti a rimontare una rete di svantaggio, come già era accaduto contro il Panathinaikos agli ottavi: il Betis Siviglia è chiaramente avversario di caratura differente rispetto ai greci, ma c’è la sensazione che il gol trovato da Luca Ranieri nel finale al Villamarin possa aver dato qualcosa alla Fiorentina anche sul piano psicologico, staremo pertanto a vedere.

Il Chelsea di Enzo Maresca invece appare già in finale: sapevamo che contro il Djurgarden sarebbe stato nettamente favorito e non ha sbagliato, andando a vincere 4-1 in Svezia e mettendo una serissima ipoteca sulla sua qualificazione, che dovrebbe diventare ufficiale in serata. Lo scopriremo, intanto nei pronostici Conference League ci facciamo aiutare come sempre dalle quote che sono state fornite dai bookmaker, iniziamo il nostro viaggio all’interno delle semifinali di ritorno naturalmente da quello che potrebbe succedere all’Artemio Franchi, sperando che la Fiorentina riesca a centrare la terza finale consecutiva in questa competizione.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: FIORENTINA BETIS

Di Fiorentina Betis avevamo già detto, nei pronostici Conference League una settimana fa, come si trattasse di un incrocio equilibrato perché anche gli andalusi hanno iniziato il torneo rientrando nella rosa delle candidate al titolo; la partita di andata ha rispettato le premesse e anzi i viola hanno anche rischiato di affondare, ribaltare uno 0-2 sarebbe stato molto più complicato mentre ora si può puntare sul pubblico di casa per provare a prendersi quella vittoria che con una rete di margine manderebbe le due squadre ai tempi supplementari, e poi eventualmente ai rigori.

Le quote indicate dalla Snai parlano di un equilibrio di fondo, spezzato però dal fatto che il segno 1 per la vittoria della Fiorentina abbia un valore leggermente inferiore al segno 2 che regola il successo del Betis, parliamo rispettivamente di 2,35 e 2,80 volte quanto avrete pensato di mettere sul piatto, in ogni caso stiamo parlando di una differenza minima. L’opzione che vi permetterebbe il maggior guadagno è quella del pareggio, segno X: la Fiorentina andrebbe in finale di Conference League, voi guadagnereste una somma pari a 3,40 volte la posta in palio con questo bookmaker.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: CHELSEA DJURGARDEN

Tecnicamente nei pronostici Conference League c’è davvero poco da dire circa Chelsea Djurgarden, almeno pensando a un doppio confronto ormai chiuso a favore dei Blues. Enzo Maresca potrebbe diventare il quarto allenatore italiano a vincere un trofeo internazionale con questo club, ma noi possiamo ipotizzare una grande vincita ripensando a quanto successo ai quarti, perché il Chelsea aveva sbrigato la pratica Legia Varsavia nella partita di andata in Polonia e poi aveva perso a Stamford Bridge in maniera indolore.

Ecco: se questo scenario dovesse capitare anche questa sera, la vostra vincita con l’agenzia Snai, avendo puntato sul segno 2, ammonterebbe addirittura a 16,00 volte la giocata e sarebbe un grande colpo, mentre con il segno 1 per il successo del Chelsea il guadagno sarebbe minimo, vale a dire appena 1,12 volte quanto investito su questa partita. Arriviamo poi al segno X che identifica l’eventualità del pareggio: se a Londra dovesse finire in questo modo, intaschereste una cifra che equivale a 8,25 volte la puntata con il bookmaker di cui stiamo citando le quote.