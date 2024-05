Pronostici Conference League/ Le quote e le previsioni sulle semifinali di ritorno (8-9 maggio 2024)

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LE QUOTE SULLE SEMIFINALI DI RITORNO

È diviso in due giorni il quadro dei pronostici di Conference League: le due semifinali di ritorno sono Bruges Fiorentina e Olympiakos Aston Villa, la prima sarà mercoledì 8 maggio mentre la seconda, regolarmente, giovedì 9 maggio. Si parte da contesti diversi: abbiamo 90 minuti, più eventuali tempi supplementari e calci di rigore, per scoprire quali squadre andranno a disputare la finale di Atene. Naturalmente i nostri riflettori, anche per i pronostici di Conference League, sono puntati su Bruges dove la Fiorentina, che all’andata ha vinto 3-2, è vicina a quella che sarebbe la seconda finale consecutiva nella competizione.

Bisogna anche ricordare che la regola dei gol segnati in trasferta, che avevano valore doppio fino a tre anni fa, non esiste più: ecco perché la Fiorentina ha un ulteriore vantaggio pur avendo incassato due reti all’Artemio Franchi, un margine che dovrà essere brava a far fruttare. Ora però andiamo a scoprire tutto attraverso la nostra analisi sui pronostici di Conference League: naturalmente, anche per esigenze puramente cronologiche, iniziamo proprio dalla trasferta che la squadra viola affronta con grande fiducia e concentrazione alla ricerca di un bell’obiettivo.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: BRUGES FIORENTINA

I pronostici di Conference League su Bruges Fiorentina ci dicono che i belgi sono favoriti: il segno 1 per la loro vittoria casalinga, secondo le quote che sono state emesse dall’agenzia Snai, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,55 volte quanto messo sul piatto, siamo comunque vicini con il valore posto sul segno 2 per l’affermazione della Fiorentina perché in questo caso parliamo di 2,70 volte l’importo che avrete pensato di investire. Infine il segno X, che va a regolare l’opzione del pareggio, con questo bookmaker porta in dote una somma corrispondente a 3,20 volte la vostra giocata. La Fiorentina, come già l’anno scorso, è cresciuta nel corso del torneo: il girone non è stato brillantissimo ma se non altro concluso al primo posto, poi dagli ottavi in avanti la squadra di Vincenzo Italiano ha sfidato squadre sicuramente alla portata ma si è ben comportata, dovendo giocare i supplementari contro il Viktoria Plzen ma alla fine riuscendo a segnare due gol a una squadra che ne aveva preso solo uno in tutta la Conference League. Contro il Bruges si è visto che l’equilibrio esiste, ma la Fiorentina lo ha spezzato al Franchi e adesso deve completare il lavoro: vedremo se ci riuscirà, c’è comunque tanta fiducia nell’ambiente.











