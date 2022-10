Pronostici Conference League/ Quote e previsioni per le partite, 5^ giornata

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: SU CHI SCOMMETTERE OGGI?

I pronostici Conference League tornano in occasione delle partite della quinta giornata della fase a gironi, che hanno una posta in palio decisamente importante per stabilire i verdetti in tutti i gironi e saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, naturalmente desiderosi di seguire le partite odierne del torneo calcistico europeo per club che l’anno passato fu vinto dalla Roma nella sua prima edizione. Il calendario delle Coppe è molto più compatto del solito, dando spazio a un periodo molto compresso e complicato da gestire.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Conference League e che cosa ci attenderà oggi, giovedì 27 ottobre 2022, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Conference League a partire dalla sfida che vedrà oggi scendere in campo l’unica squadra italiana impegnata nella Conference League 2022-2023, cioè naturalmente Fiorentina Basaksehir, in programma con fischio d’inizio già alle ore 18.45.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE

PRONOSTICO FIORENTINA BASAKSEHIR

Cominciamo la nostra analisi dei pronostici Conference League parlando naturalmente di Fiorentina Basaksehir, l’unica partita che oggi riguarderà una squadra italiana. Si tratta dello scontro al vertice, la Fiorentina che è seconda ospita i turchi dell’Istanbul Basaksehir che sono invece la capolista, anche grazie al clamoroso successo per 3-0 nella partita d’andata. Adesso quindi i viola di Vincenzo Italiano dovranno mettere sul piatto il desiderio di riscatto, ma anche la necessità di vincere per tenere vivo l’obiettivo del primo posto, che garantirebbe la qualificazione per gli ottavi senza passare tramite i playoff.

Volendo allora dare un rapido sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per i pronostici su Fiorentina Basaksehir di Conference League, certamente si può osservare il fatto che i viola partano largamente favoriti. Infatti, il segno 1 sarà quotato ad appena 1,75 volte la posta in palio, mentre in caso di segno X si salirebbe a quota 3,55 ed infine un colpaccio esterno da parte dei turchi varrebbe 4,50 volte la posta per chi avrà puntato sul segno 2.











