Pronostici Conference League/ Quote e previsioni per le partite, 6^ giornata

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: SU CHI VAL LA PENA SCOMMETTERE?

I pronostici Conference League oggi, giovedì 3 novembre, ci terranno compagnia in occasione naturalmente delle partite della sesta e ultima giornata della fase a gironi, che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, dal momento che l’ultimo nato fra i tornei calcistici europei per club terminerà la fase a gironi in vista dell’imminente sosta per i Mondiali, con tanti verdetti ancora da stabilire, pure per la Fiorentina che proverà ad imitare la Roma, vincitrice della scorsa (e prima) edizione.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Conference League e che cosa ci attenderà oggi, giovedì 3 novembre 2022, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Conference League a partire dalla sfida che vedrà oggi scendere in campo l’unica squadra italiana impegnata, cioè naturalmente RFS Fiorentina, in programma con fischio d’inizio già alle ore 16.30.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE

PRONOSTICO RFS FIORENTINA

Cominciamo la nostra analisi dei pronostici Conference League parlando naturalmente di RFS Fiorentina, che come abbiamo già evidenziato sarà l’unica partita che oggi riguarderà una squadra italiana. Si tratta dell’ultimo assalto al primo posto, la Fiorentina che è seconda anche se a pari merito con i turchi dell’Istanbul Basaksehir grazie alla vittoria di giovedì scorso (che però non ha ribaltato lo scontro diretto) deve vincere e sperare in buone notizie dai rivali. Ricordiamo che per i viola di Vincenzo Italiano il primo posto garantirebbe la qualificazione per gli ottavi senza passare tramite i playoff.

Volendo allora dare un rapido sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per i pronostici su RFS Fiorentina di Conference League, certamente si può osservare il fatto che i viola partano largamente favoriti. Infatti, il segno 2 è quotato a 1,32, mentre poi si sale a quota 5,00 sul pareggio in caso di segno X e fino a 8,25 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovessero vincere i padroni di casa.











