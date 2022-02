Pronostici Conference League/ Quote e previsioni per le partite, andata playoff

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: SU CHI SCOMMETTERE OGGI?

I pronostici Conference League tornano oggi, giovedì 17 febbraio, perché sono in programma le partite d’andata dei playoff della neonata competizione europea, la grande novità di questa stagione 2021-2022. Quindi oggi la Conference League sarà al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, naturalmente desiderosi di seguire le partite del torneo calcistico europeo che torna dopo la pausa invernale. La formula della manifestazione prevede che nei playoff non giochi chi aveva vinto il girone (come la Roma), nei playoff infatti si affrontano le seconde e chi è “retrocesso” dalla Europa League.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Conference League e che cosa ci attenderà oggi, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Conference League, ricordando tuttavia che in questo turno – oggi più il ritorno di settimana prossima – non ci sarà alcuna squadra italiana in campo.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE

PRONOSTICO LEICESTER RANDERS

Prendiamo Leicester Randers come partita di spicco da presentare per i pronostici Conference League, perché il Leicester è l’unica squadra dei quattro principali campionati europei a scendere in campo già nei playoff di Conference League, a causa del terzo posto nel girone di Europa League alle spalle del Napoli. Il confronto con i danesi del Randers dovrebbe essere a senso unico, a maggior ragione per quanto riguarda l’odierna partita d’andata, che si disputerà a Leicester.

Inglesi di conseguenza nettamente favoriti secondo le quote offerte dall’agenzia Snai su Leicester Randers: il segno 1 è quotato ad appena 1,25, mentre poi si sale di parecchio e per la precisione a 5,25 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio, mentre un clamoroso segno 2 per la vittoria danese varrebbe la bellezza di 10 volte la posta in palio.

