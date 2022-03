Pronostici Conference League/ Quote e previsioni per le partite, ritorno ottavi

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: SU CHI PUNTARE?

I pronostici Conference League saranno protagonisti oggi, giovedì 17 marzo, perché nelle prossime ore ci attendono le partite di ritorno degli ottavi di finale, naturalmente con in palio gli otto posti a disposizione per i quarti della storica prima edizione 2021-2022 della neonata Conference League, che dopo oltre 20 anni ha riportato a tre il numero delle Coppe europee di calcio organizzate dalla Uefa. Gli incontri saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, naturalmente desiderosi di seguire le partite del torneo calcistico che presenta un intrigante mix di formazioni di grido e realtà invece meno note a livello internazionale.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Conference League e che cosa ci attenderà oggi, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Conference League, con focus in particolare sulla partita dell’unica formazione italiana in gara, cioè naturalmente Roma Vitesse, il cui fischio d’inizio è atteso alle ore 21.00.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO ROMA VITESSE

Parliamo allora naturalmente della partita che ci attende allo stadio Olimpico della nostra capitale, ci concentriamo adesso su Roma Vitesse anche per quanto riguarda i pronostici Conference League. Sicuramente la strada potrebbe essere in discesa per i giallorossi di José Mourinho, che sette giorni fa hanno saputo vincere per 0-1 ad Arnhem e adesso vivranno la partita di ritorno in casa con due risultati su tre a disposizione. Incombe il derby, ma è anche vero che la Conference League è l’unica strada rimasta per vincere qualcosa considerato il campionato modesto, guai dunque a pensare già alla stracittadina di domenica.

L’agenzia Snai ritiene che la Roma sia nettamente favorita, sia per la vittoria della partita sia per la qualificazione, per la quale naturalmente basterebbe anche un pareggio. Partita sulla carta a senso unico, il segno 1 per un successo giallorosso è quotato a 1,53 mentre poi si sale a quota 4,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 5,75 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio esterno del Vitesse, che sarebbe un bel problema perché vorrebbe dire nella migliore delle ipotesi il fastidio dei tempi supplementari, oppure una clamorosa eliminazione.



