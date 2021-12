Pronostici Conference league/ Quote e previsioni sfide 6^ giornata

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LE SFIDE DI OGGI

Spazio ai pronostici della Conference league: con oggi giovedi 9 dicembre 2021 si apre la sesta e ultima giornata della fase a gironi della terza competizione per club della UEFA e davvero non vediamo l’ora di esaminare da vicino quote e previsioni per le sfide che ci faranno compagnia solo questa sera. Pure va detto che non per tutti i match sarà facile fissare un verdetto netto: vi sono infatti club che pur sfavoriti sulla carta, si giocano tantissimo contro rivali blasonati, ma che magari saranno in campo con minore pressione.

Pure sappiamo ben che in questa competizione davvero il colpo di scena è dietro l’angolo (e lo sa bene anche una big come il Tottenham). Ci attendiamo certo gran scintille oggi. Pure per almeno le principali sfide del sesto turno proviamo a vedere da vicino che ci riserveranno i pronostici di Conference league e quali saranno allora quote e previsioni degli incontri.

PRONOSTICO CSKA SOFIA ROMA

Nell’ultimo turno dei gironi di coppa, la Roma di Mourinho scende in campo e si gioca il pass che vale l’accesso dietro gli ottavi di finale della competizione: con una tale posta in palio ci attendiamo oggi una prestazione super da parte dei giallorossi, che pure risultano obbligati favoriti. Non scordiamo infatti che la lupa oggi è ospite del club bulgaro, fanalino di coda del girone, che pure nel turno di andata era stata sconfitto all’Olimpico con un amplissimo 5-1.

PRONOSTICO RENNES TOTTENHAM

Alla sfida al vertice del girone G, gli Spurs si giocano il tutto per tutto contro la capolista francese, questa già sicura dell’accesso agli ottavi di finale. Per Conte invece servirà l’impresa anche solo per strappare il pass che vale i sedicesimi di finale di Conference league: per fortuna, pure gli inglesi sono al momento i favoriti secondo i pronostici di coppa. Servirà però la partita perfetta a Londra.

