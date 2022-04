Pronostici Conference League/ Quote e previsioni sul ritorno dei quarti di finale

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LE PREVISIONI SUL RITORNO DEI QUARTI

Siamo pronti alla panoramica sui pronostici di Conference League: il ritorno dei quarti di finale nella neonata competizione Uefa si giocano giovedì 14 aprile, e ci diranno quali saranno le squadre che proseguiranno la loro corsa in semifinale. Tra queste ovviamente la speranza è che ci sia la Roma, che deve ribaltare la sconfitta subita una settimana fa ma naturalmente ha tutte le carte in regola per farlo; per José Mourinho la Conference League potrebbe comunque essere un obiettivo importante per provare a mettere un trofeo nella bacheca dei giallorossi, che non si rinnova ormai da tempo.

Pronostici Europa League/ Quote e previsioni sul ritorno dei quarti di finale

La verità è che l’analisi sui pronostici di Conference League è parecchio interessante in termini generali, perché le quattro sfide sono davvero in bilico e dunque ci possiamo preparare a una serata di tensioni ed emozioni; la nostra lettura delle partite prenderà in esame ovviamente le quote che i bookmaker hanno stabilito ufficialmente e proveremo a capire in che modo potrebbe andare sui vari campi, anticipando idealmente l’esito delle sfide per il ritorno dei quarti. Iniziamo allora il nostro solito viaggio con i pronostici di Conference League…

Probabili formazioni Atalanta Lipsia/ Quote, ballottaggio Muriel-Zapata nella Dea!

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: ROMA BODO/GLIMT

Inevitabilmente Roma/Bodo Glimt è la prima partita di cui parliamo con i pronostici di Conference League. In tre gare contro i norvegesi, i giallorossi non hanno ancora vinto: seconda sconfitta all’Aspmyra dopo il fallimentare 1-6 nel corso della fase a gironi, bisogna poi ricordare che il match di ritorno allo stadio Olimpico era terminato 2-2 e questo ovviamente contribuisce a creare incertezza in una situazione in cui comunque la Roma parte nettamente favorita, anche se il Bodo/Glimt si è mostrato tatticamente indigesto a Mourinho. L’agenzia Snai comunque non ha dubbi: il segno 1 per la vittoria della squadra giallorossa vi permetterebbe di incassare una vincita che corrisponde a 1,35 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che identifica il successo dei norvegesi porta in dote un guadagno equivalente a ben 8,50 volte la vostra giocata. Infine il pareggio, eventualità come sempre regolata dal segno X, con questo bookmaker ha un valore pari a 5,00 volte quello che avrete puntato.

Probabili formazioni Roma Bodo/Glimt/ Quote, Pellegrini tra centrocampo e trequarti

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: PSV LEICESTER

In Psv Leicester, altra partita da valutare con i pronostici di Conference League, si parte da un pareggio a reti bianche: classico risultato che ci ha detto di un equilibrio totale tra le due squadre, e che però da quest’anno è equiparabile a qualunque altro punteggio di parità visto che, come abbiamo più volte ripetuto, la Uefa ha abolito la regola dei gol in trasferta e di conseguenza anche un 1-1 o un 2-2 manderebbe il match ai supplementari. Sicuramente un vantaggio per il Psv, che giocando in casa il ritorno dei quarti è favorito dal flusso di giocate che sono pervenute all’agenzia Snai: il segno 1 che regola l’eventualità della vittoria olandese vi farebbe infatti guadagnare una cifra pari a 1,92 volte l’importo che avrete pensato di investire, per contro il segno 2 sul quale puntare per l’affermazione esterna del Leicester porta in dote una vincita equivalente a 3,75 volte la somma giocata. L’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, con questo bookmaker prevede un guadagno corrispondente a 3,55 volte la vostra giocata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA