PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LE QUOTE SULL’ANDATA DEGLI OTTAVI

Siamo ai pronostici Conference League per un’altra, intrigante fase della competizione: l’andata degli ottavi di finale si gioca giovedì 6 marzo 2025 e torna in campo anche la Fiorentina, che ha saltato il playoff essendosi qualificata subito dal super girone, allo stesso modo del Chelsea che ha dominato la prima fase. Le due squadre, possiamo dire così, viaggiano a braccetto e sono quelle sotto i riflettori: ricordiamo che, a differenza degli anni scorsi, nei pronostici Conference League per gli ottavi non vedremo più le squadre retrocesse dall’Europa League, il che ha forse tolto un po’ di qualità ma comunque lascia integro il pathos sul torneo.

Cosa succederà allora sui campi? Lo scopriremo in serata, ma l’esercizio che dobbiamo fare ora con i pronostici Conference League sarà quello di valutare con attenzione le ipotesi che sono state fornite dai bookmaker su alcune delle partite più interessanti del lotto, dunque possiamo iniziare senza indugiare oltre e, come del resto abbiamo già detto, Fiorentina e Chelsea sono le due squadre sulle quali bisogna innanzitutto concentrare la nostra attenzione perché ci si aspetta che arrivino in fondo, ma prima dovranno superare gli ottavi che potrebbero non essere così scontati.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: PANATHINAIKOS FIORENTINA

Ecco allora che parliamo di Panathinaikos Fiorentina nei pronostici Conference League: partita che sicuramente sorride alla squadra viola che però, dobbiamo dirlo, forse non ci arriva nel migliore dei modi perché dopo un roboante avvio di stagione ha perso un po’ di smalto, tanto da mettere in discussione l’operato di Raffaele Palladino che è tornato a vincere battendo il Lecce, ma ora dovrà dimostrare di poter fare quello che il suo predecessore Vincenzo Italiano aveva timbrato, ovvero una finale di Conference League e magari sollevando finalmente il trofeo.

Contro il Panathinaikos, che ha eliminato il Vikingur davvero con il brivido, si parte da una situazione di equilibrio secondo la Snai: differenza minima tra il segno 1 per la vittoria dei greci e il segno 2 che regola il successo della Fiorentina, rispettivamente abbiamo 2,85 e 2,35 volte la somma che sceglierete di mettere sul piatto. Per quanto riguarda invece il segno X, che regola l’eventualità del pareggio, questo bookmaker ha previsto per la partita di Atene una vincita che corrisponde a 3,25 volte la vostra giocata.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: COPENAGHEN CHELSEA

Ora possiamo parlare di Copenaghen Chelsea, qui per i pronostici Conference League sembra che l’esito sia scontato ma potrebbe non essere così, quella danese rimane comunque una squadra tosta ed esperta che soprattutto nel suo Parken potrebbe fare bene. Intanto, nei playoff aveva perso in casa contro l’Heidenheim ma lo ha ribaltato in Germania: qualificazione di livello, bisognerà vedere se basterà contro un Chelsea che, sia pure senza qualche elemento lasciato fuori dalla lista Uefa, ha dominato il super girone con sei vittorie in altrettante partite, e ovviamente anche questa sera parte favorito.

Infatti la Snai ci dice che il segno 2 che identifica l’ipotesi della sua vittoria vi permetterebbe di intascare una somma che equivale a 1,70 volte la posta in palio, per quanto riguarda il segno 1 per l’affermazione del Copenaghen arriviamo ad un valore corrispondente a 4,50 volte la vostra giocata. Ecco infine il segno X, sul quale puntare per l’eventualità del pareggio: se finisse in questo modo il bookmaker vi andrebbe a premiare con un guadagno ammontante a 3,80 volte l’investimento.