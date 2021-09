Pronostici Conference League/ Quote e previsioni sulle partite (2^ giornata)

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LE SFIDE DELLA 2^ GIORNATA

I pronostici di Conference League che stiamo per analizzare riguardano le partite che si giocano giovedì 30 settembre, e sono valide per la seconda giornata della fase a gironi: la neonata competizione Uefa entra nel vivo e, come succede con le altre coppe, chi ha esordito in casa sarà oggi in trasferta e viceversa.

Le fasce orarie sono due, e possiamo subito ricordare che la Roma affronterà il match sul campo dello Zorya alle ore 18:45; con i pronostici di Conference League andremo a valutare le partite più importanti, provando a capire – anche con l’aiuto delle quote fornite dalle agenzie ufficiali – in che modo potrebbero andare le cose sui campi. Mettiamoci dunque comodi, e iniziamo il nostro viaggio all’interno della seconda giornata dei gironi per i pronostici di Conference League.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: ZORYA ROMA

Naturalmente per i pronostici di Conference League si parte con Zorya Roma, la partita che vede coinvolti i giallorossi che, forse primi candidati alla vittoria del titolo, non hanno steccato l’esordio rifilando cinque gol al Cska Sofia. Oggi una trasferta in terra ucraina, che dovrà anche rappresentare un riscatto dopo aver perso il derby di campionato contro la Lazio; lo Zorya due settimane fa ha perso 3-1 contro il Bodo/Glimt e dunque ha bisogno di vincere per non rimanere già in una situazione critica, ma chiaramente i pronostici gli sono contrari. Secondo le quote fornite dall’agenzia Snai la squadra favorita è chiaramente la Roma: il segno 2 per la vittoria dei giallorossi porta in dote una vincita pari a 1,42 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 1 che identifica il successo dello Zorya vi farebbe guadagnare 6,75 volte l’importo investito con questo bookmaker. Il pareggio, eventualità per la quale dovrete puntare sul segno X, ha un valore corrispondente a 4,50 volte la giocata.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: TOTTENHAM MURA

Con i pronostici di Conference League ci spostiamo su Tottenha Mura, partita in cui gli Spurs non possono sbagliare: non solo perchè hanno pareggiato all’esordio contro il Rennes, ma anche perchè dopo un buon avvio di campionato (battuto anche il Manchester City) la squadra di Nuno Espirito Santo sembra crollata su se stessa e nel weekend ha perso ancora, cadendo all’Emirates nel sentitissimo derby contro l’Arsenal. Dunque vincere questa sera sul proprio terreno di gioco significherebbe in qualche modo ripartire; si aspettano comunque impegni più probanti visto che gli sloveni del Mura rappresentano la cenerentola del gruppo G, hanno perso 2-0 contro il Vitesse e hanno poche chance di qualificazione. Tottenham favorito in maniera clamorosa secondo la Snai, forte di un valore di 1,10 volte la giocata sul segno 1 mentre l’affermazione esterna del Mura, per la quale dovrete puntare sul segno 2, vi farebbe guadagnare addirittura 18,00 volte quanto messo sul piatto. Avreste una buona vincita anche con il pareggio (segno X) perchè in quel caso la vincita corrisponderebbe a 8,25 volte la giocata.



