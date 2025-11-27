Pronostici Conference League: le quote e le previsioni sulle partite di giovedì 27 novembre, per la quarta giornata del girone.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 4^ GIORNATA

Sempre molto intrigante parlare dei pronostici Conference League, ancora di più con le partite di giovedì 27 novembre 2025 perché sono quelle valide per la quarta giornata: in questa competizione, come noto, i turni della prima fase sono sei e dunque arriviamo a più di metà percorso, con i punti che ora si fanno davvero pesanti.

Anche e soprattutto per la Fiorentina, che ha messo fieno in cascina con due vittorie iniziali prima di perdere contro il Mainz, nella serata in cui Daniele Galloppa ha traghettato la squadra tra l’esonero di Stefano Pioli e l’arrivo di Paolo Vanoli; adesso contro l’Aek Atene non bisogna sbagliare un’altra volta.

Per il resto abbiamo uno scenario davvero intrigante: tre squadre sono al comando della classifica a punteggio pieno e certamente Samsunspor e Celje rappresentano due sorprese, ma è chiaro che il calendario abbia fatto la sua parte come del resto avevamo già detto nelle puntate precedenti.

Adesso possiamo iniziare realmente il nostro viaggio all’interno dei pronostici Conference League provando a prendere in esame almeno due partite che consideriamo interessanti, e facendoci aiutare dalle quote dei bookmaker per una valutazione su quello che potrebbe accadere sui campi.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: FIORENTINA AEK ATENE

Ovviamente bisogna partire da Fiorentina Aek Atene per i pronostici Conference League, come già detto i viola hanno 6 punti e, nonostante in campionato siano ancora ultimi in classifica e senza vittorie dopo 12 partite, in ambito internazionale sono riusciti a fare il minimo indispensabile per portare a casa due successi contro avversari inferiori, la sconfitta contro il Mainz ha complicato i piani ma la qualificazione – anche subito agli ottavi – dipende interamente da Vanoli e dai suoi, l’Aek Atene per ora ha 4 punti avendo perso contro il Celje, demolito l’Aberdeen e pareggiato contro lo Shamrock Rovers.

Cosa ci dicono le quote che la Snai ha fornito per il pronostico? All’Artemio Franchi la Fiorentina parte ovviamente favorita, la quota che regola il segno 1 per la sua vittoria ha un valore che corrisponde a 1,67 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, contro il valore invece da 4,90 volte la giocata per il segno 2 sul successo della formazione greca. Il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote con questo bookmaker una vincita che corrisponde a 3,65 volte la posta in palio.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: BREIDABLIK SAMSUNSPOR

All’interno dei pronostici Conference League possiamo certamente parlare anche di Breidablik Samsunspor, se non altro per dare lustro al cammino della squadra turca che dopo tre giornate è ancora a punteggio pieno, e vede molto vicini gli ottavi di finale. Per il Samsunspor sono arrivate le vittorie contro Legia Varsavia, Dinamo Kiev e Hamrun; cammino non impossibile, ma spicca la porta inviolata in 270 minuti. Gli islandesi del Breidablik per contro devono ancora segnare il loro primo gol: sconfitte esterne contro Losanna e Shakhtar con in mezzo il pareggio contro il KuPS, eliminazione che appare vicina.

Naturalmente le quote che la Snai ha emesso sulla partita sono un’emanazione di questi due percorsi, infatti il segno 2 che identifica la vittoria del Samsunspor fa dei turchi i favoriti perché vale 1,65 volte quanto investito, avremo poi un valore pari a 4,75 volte la giocata per il segno 1 sul quale puntare per l’affermazione del Breidablik, infine con il segno X che significa pareggio in questa partita il bookmaker ha previsto una vincita corrispondente a 3,65 volte quello che sarà stato l’importo messo sul piatto.