Pronostici Conference League/ Quote e previsioni sulle partite (andata ottavi)

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LE QUOTE PER L’ANDATA DEGLI OTTAVI

Con i pronostici di Conference League possiamo andare a studiare quote e previsioni sulle partite che giovedì 9 marzo si giocano per l’andata degli ottavi: ricordiamo che il calendario ne prevede sette perché Lazio Az Alkmaar è andata in scena due giorni fa. Come sempre la formula è la stessa: in casa questa sera chi ha giocato il playoff – il turno intermedio – mentre le squadre in trasferta hanno saltato il doppio impegno precedente avendo vinto il girone della stessa Conference League, e potranno disputare in casa il match di ritorno.

Adesso noi con i pronostici di Conference League dobbiamo valutare quello che potrebbe succedere sui vari campi; come sempre ci faremo aiutare dalle quote ufficiali che, in costante aggiornamento, vengono stilate dai bookmaker (nello specifico prenderemo in considerazione l’agenzia Snai) e analizzeremo lo stato di forma delle squadre e il cammino che hanno percorso nella loro stagione internazionale. Siamo pronti all’ennesimo viaggio nei pronostici di Conference League, poi saranno i campi a fornire le loro insindacabili risposte…

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: FIORENTINA SIVASSPOR

La nostra analisi sui pronostici di Conference League non può che iniziare da Fiorentina Sivasspor. I viola hanno superato brillantemente il playoff contro il Braga, sbrigando la pratica grazie al 4-0 esterno dell’andata anche se poi al Franchi hanno rischiato qualcosa, prima di rimontare e vincere anche il match di ritorno. La Fiorentina è certamente tra le squadre che in Conference League possono arrivare in fondo alla competizione e ha anche pescato bene dal sorteggio: il Sivasspor ha vinto il suo girone con 12 punti davanti al Cluj, ha qualche giocatore di esperienza ma non è globalmente al livello dei viola, naturalmente a parità di condizione e motivazioni.

La pensa così anche l’agenzia Snai che ha tracciato i pronostici di Conference League: Fiorentina nettamente favorita, il segno 1 per la sua vittoria vi farebbe guadagnare 1,33 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto mentre il segno 2 per il successo esterno del Sivasspor porta in dote una vincita che ammonta a ben 9,25 volte la giocata. Il segno X, sul quale puntare per il pareggio, secondo questo bookmaker ha un valore che equivale a 5,25 volte l’importo investito per questa partita dell’andata degli ottavi di finale.











