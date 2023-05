Pronostici Conference League/ Quote e previsioni sulle partite (andata semifinali)

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LE DUE SEMIFINALI!

I pronostici di Conference League ci fanno compagnia giovedì 11 maggio: è il giorno dedicato alle due semifinali di andata che si giocano entrambe alle ore 21:00, ed è qui che troviamo la quinta squadra italiana a caccia del trofeo internazionale. La Fiorentina, che in bacheca ha una Coppa delle Coppe all’inizio degli anni Sessanta, sogna in grande: la cavalcata viola in Conference League è arrivata al doppio incrocio contro il Basilea, una squadra dal passato importante che in questo momento ha certamente qualcosa meno rispetto alla banda di Vincenzo Italiano.

Anche per questo motivo la Fiorentina spera di fare il passo ulteriore e andare a giocarsi il titolo; ci sarà poi eventualmente tempo di preoccuparsi dell’avversaria per la finale, che sarebbe comunque una tra il West Ham dominante in questa edizione del torneo e l’Az Alkmaar che ha dimostrato solidità e qualità. Noi però dobbiamo ora iniziare il nostro viaggio attraverso i pronostici di Conference League, e allora con il solito ausilio delle quote emesse dai bookmaker ufficiali andiamo a vedere cosa aspettarci questa sera sui due campi coinvolti.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: FIORENTINA BASILEA

Naturalmente Fiorentina Basilea è la partita che per i pronostici di Conference League dobbiamo osservare con maggiore attenzione. Come detto i viola erano partiti male nel torneo, ma poi hanno vinto nove partite consecutive: certo sia al playoff che ai quarti hanno tremato, in particolare contro il Lech Poznan hanno realmente rischiato di dover giocare i tempi supplementari – dopo un 4-1 esterno all’andata – ma si sono salvati, e adesso vogliono confermare il loro buon momento andando a prendersi una finale che certamente è alla loro portata.

La pensano così anche i pronostici di Conference League stabiliti dalla Snai: il vantaggio della Fiorentina è netto, il segno 1 per la vittoria dei gigliati porta in dote una vincita che corrisponde a 1,40 volte la posta mentre il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione esterna del Basilea, vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 7,50 volte quanto messo sul tavolo. Con il segno X, che naturalmente regola l’ipotesi del pareggio, questo bookmaker garantirebbe di intascare una cifra che equivale a 5,00 volte l’importo investito sulla semifinale di andata.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: WEST HAM AZ ALKMAAR

Dicevamo nei pronostici di Conference League che l’altra semifinale è West Ham Az Alkmaar. Gli inglesi stanno faticando in Premier League, sono vicini alla salvezza ma devono ancora garantirsela aritmeticamente, ma in Conference League hanno dominato (otto vittorie consecutive e nove nelle dieci partite disputate) e sono alla seconda semifinale europea consecutiva; gli olandesi hanno eliminato la Lazio e poi l’Anderlecht ai rigori dopo aver vinto il girone, hanno fatto un doppio salto avanti rispetto all’anno scorso e certamente hanno tutto per arrivare in fondo.

I pronostici di Europa League secondo l’agenzia Snai indicano comunque nel West Ham la squadra favorita all’andata: c’è un valore di 1,57 volte la giocata posto sul segno 1 per la vittoria casalinga degli Hammers, mentre il segno 2 che identifica l’eventualità del successo dell’Az Alkmaar vi farebbe guadagnare 5,75 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Infine, ecco il segno X per il pareggio: se al London Stadium si verificasse questo risultato, la vostra vincita con questo bookmaker ammonterebbe a 4,00 volte quello che sarà stato l’importo investito sulla partita.

