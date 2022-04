Pronostici Conference League/ Quote e previsioni sulle partite (andata semifinali)

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LE QUOTE SULL’ANDATA DELLE SEMIFINALI

Cosa ci possono dire i pronostici di Conference League per le semifinali di andata? Le due partite si giocano alle ore 21:00 di giovedì 28 aprile, sono Feyenoord Marsiglia e Leicester Roma e dunque già subito dobbiamo mettere il nostro focus sulla presenza dei giallorossi. La squadra di José Mourinho è l’unica italiana rimasta in corsa in Europa: altra stagione negativa per i nostri colori, in questo senso quindi la creazione di una terza coppa Uefa ha aiutato e la Roma si è presa una semifinale certamente meritata, anche se forse più sudata di quanto si sarebbe potuto prevedere.

Ora nel valutare i pronostici di Conference League per queste due gare bisogna considerare che le due finaliste le scopriremo solo quando si saranno giocati i match di ritorno, e che la regola sul valore doppio dei gol in trasferta non esiste più; questo è un fatto di cui dovremo tenere conto più che altro nell’analizzare i risultati una volta maturati – tra qualche ora – ma anche l’approccio delle quattro formazioni potrebbe essere diverso. Staremo a vedere: adesso, mentre aspettiamo che si scenda in campo, facciamo il nostro consueto viaggio nelle pieghe di previsioni e quote (fornite dai bookmaker) per quanto riguarda i pronostici di Conference League.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LEICESTER ROMA

Partiamo naturalmente da Leicester Roma: in questo momento è la semifinale più “nobile”, anche se la storia delle altre due squadre di Conference League ha certamente picchi e costanza maggiore (almeno rispetto alle Foxes) non si può negare che il 2021-2022, e in generale questi ultimi anni, abbiano visto Leicester e Roma diventare formazioni importanti nell’ambito del panorama internazionale. I giallorossi sono alla terza semifinale negli ultimi cinque anni, e nella terza competizione diversa; il Leicester oltre a vincere una storica e miracolosa Premier League ha messo in bacheca FA Cup e Community Shield, e a suo tempo aveva anche raggiunto i quarti di Champions League.

Tecnicamente una semifinale europea è sempre equilibrata, ancora di più se le squadre che si affrontano sono queste; i pronostici di Conference League su Leicester Roma indicano negli inglesi la formazione favorita per portare a casa la vittoria. Il segno 1 che regola questa ipotesi, secondo l’agenzia Snai, ha un valore che ammonta a 2,30 volte la puntata; il segno X è quello che dovrete giocare per il pareggio e vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,30 volte quanto messo sul piatto, infine questo bookmaker vi premierebbe con una vincita equivalente a 3,15 volte l’importo investito con il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione esterna della Roma.











