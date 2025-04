PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: MOLTE FAVORITE CHIARE (IN TEORIA)

I pronostici Conference League oggi, giovedì 10 aprile 2025, ci dicono che almeno tre sfide su quattro dei quarti di finale dovrebbero avere favorite molto chiare, come si può intuire già dalle quote proposte sulle partite d’andata che saranno in programma oggi. Non sarà ancora tempo di verdetti, tuttavia Chelsea, Fiorentina e Betis Siviglia proveranno a mettere già una seria ipoteca sul passaggio in semifinale, che sulla carta potrebbe essere molto vicino. Da questo punto di vista allora il match più intrigante potrebbe essere paradossalmente Djurgarden Rapid Vienna, ma per il momento mettiamo giustamente in evidenza la Fiorentina per i pronostici Conference League.

Risultati Conference League/ Diretta gol live score andata quarti (oggi giovedì 10 aprile 2025)

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: FOCUS CELJE FIORENTINA

Per gli sloveni è già nettamente il livello più alto mai raggiunto nelle Coppe europee, la Fiorentina invece ha ben altro feeling e già questo è un elemento a favore dei viola di Raffaele Palladino per i pronostici Conference League su Celje Fiorentina, nonostante il fattore campo il differente tasso tecnico e anche l’esperienza potrebbero far pendere la bilancia verso i gigliati già in questa prima partita esterna, a differenza del turno precedente.

Probabili formazioni Celje Fiorentina/ Quote, chance per Adli e Beltran (Conference League, 10 aprile 2025)

Molto ottimista in proposito è infatti l’agenzia Snai, possiamo infatti osservare che il segno 2 varrebbe appena 1,42 volte la posta in palio, quindi si crede in una vittoria della Fiorentina in Slovenia. Si crede anche in una partita che potrebbe essere ricca di gol, l’Over 2,5 infatti è quotato ad appena 1,57 volte la giocata.