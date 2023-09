Pronostici Conference League/ Quote e previsioni sulle partite dei gironi (1^ giornata, 21 settembre 2023)

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LE QUOTE SULLE PARTITE DEI GIRONI

Possiamo finalmente parlare dei pronostici di Conference League oggi, giovedì 21 settembre: si torna infatti a giocare nella competizione che la Uefa ha fatto ufficialmente nascere nel 2021, e che ha già detto molto bene al calcio italiano visto che la Roma ha trionfato nella prima edizione, mentre la Fiorentina ha poi raggiunto la finale l’anno seguente. Un torneo con tante squadre che possono puntare al salto di qualità o comunque ad ottenere visibilità anche nell’Europa che conta, un torneo però non scontato anche perché, da febbraio, vi arriveranno le eliminate dall’Europa League.

Intanto, aspettando che le 15 partite previste questa sera si giochino, noi possiamo ricordare che sarà ancora la Fiorentina a rappresentare il nostro Paese – grazie all’esclusione della Juventus, sancita dalla federazione europea – e che i viola esordiranno sul campo del Genk, avendo pescato un girone assolutamente abbordabile e che possono superare con il primo posto (evitando così i playoff, giocati l’anno scorso) per poi avvicinare quella che sarebbe la seconda finale consecutiva. Adesso iniziamo il nostro excursus nei pronostici di Conference League…

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: GENK FIORENTINA

Partiamo proprio da Genk Fiorentina per i pronostici di Conference League: è certamente questa la partita più ostica per i viola, che nel girone hanno pescato anche Ferencvaros e Cukaricki. È dunque un bene che Vincenzo Italiano, reduce dalla bella vittoria sull’Atalanta in campionato, possa subito confrontarsi sul campo di un Genk che ha ambizioni, anche se come tutto il calcio belga è calato e al momento si accontenta ancora di far maturare e crescere talenti che poi diventano elitari altrove (alcuni li abbiamo anche conosciuti nella nostra Serie A).

I pronostici di Conference League emessi dalla Snai fanno registrare un equilibrio per questa partita: la squadra favorita è la Fiorentina, ma il segno 2 per la sua vittoria ha un valore pari a 2,20 volte quanto messo sul piatto contro il 2,90 posto sul segno 1 per il successo interno del Genk, dunque sono quote davvero vicine. Il pareggio, per il quale dovrete chiaramente puntare sul segno X, con questo bookmaker vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,40 volte la vostra giocata.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: EINTRACHT ABERDEEN

Con i pronostici di Conference League parliamo anche di Eintracht Aberdeen: partita intrigante, che ci presenta una squadra tedesca che è tra le candidate ad arrivare in fondo alla competizione. Ha vinto l’Europa League nel 2022, ha nel frattempo perso pezzi importanti (Kostic, Ndicka e Kamada, finiti tra l’altro nella nostra Serie A) ma in questo torneo se la può giocare con tutti. L’Aberdeen, la squadra che ha lanciato Alex Ferguson, si riaffaccia al calcio che conta partendo da una manifestazione nella quale potrebbe sorprendere, confermando la crescita del calcio scozzese.

I pronostici di Conference League però sono impietosi nei confronti degli ospiti: l’agenzia Snai valuta solo 1,12 volte la giocata il segno 1 per la vittoria dell’Eintracht, mentre il segno 2 sul quale puntare per il successo dell’Aberdeen vi farebbe guadagnare ben 15,00 volte quello che sarà il vostro importo investito. L’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita equivalente a 7,50 volte quello che avrete pensato di mettere sul tavolo per questa partita.











