Pronostici Conference League: le quote e le previsioni sulle partite della seconda giornata, giovedì 23 ottobre.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 2^ GIORNATA

È il momento di tornare a parlare dei pronostici Conference League, perché giovedì 23 ottobre si scende nuovamente in campo con quella che è solo la seconda giornata del girone unico, ricordando infatti che i turni da disputare nella cosiddetta regular season sono appena sei.

Avremo dunque la Fiorentina che cercherà di scacciare la sua crisi in campionato affrontando una trasferta nella capitale austriaca, a caccia di risposte importanti nella consapevolezza di poter vincere la Conference League, finalmente; avremo poi tante altre partite, tra sorprese e conferme, che cambieranno la classifica formata da ben 36 squadre.

Certamente il principale focus lo dovremo fare proprio sulla squadra viola, ma come detto la serata che prende il via alle ore 18:45 può essere ricca di spunti; ci sono alcune formazioni che cercano il loro posto al sole e hanno iniziato bene, anche se è presto per dare una definitività allo scenario completo.

Sia come sia, adesso con i pronostici Conference League proviamo a fare luce su almeno un paio di partite che animeranno questo giovedì sera, cominciando appunto da una Fiorentina che in campionato non ha ancora vinto, ma in campo internazionale ha iniziato prendendosi i tre punti.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: RAPID VIENNA FIORENTINA

Eccoci dunque, Rapid Vienna Fiorentina è la prima trasferta della squadra viola e con i pronostici Conference League andiamo a parlare di una partita comunque delicatissima per Stefano Pioli, che ha perso ancora in campionato e davvero non riesce a sbrogliare il bandolo di una matassa molto complicata. Il Rapid Vienna va onorato: l’anno scorso aveva raggiunto i quarti di Conference League, anche se ora ha aperto il suo percorso con una sconfitta netta a Poznan rimane una squadra insidiosa, che sicuramente scende in campo anche questa sera per vincere.

Tuttavia l’agenzia Snai ci dice che è la Fiorentina ad essere favorita, anche se fuori casa: per la vittoria viola dovrete puntare sul segno 2 e la vostra vincita corrisponderebbe a 1,90 volte quanto avrete messo sul piatto, per contro il segno 1 che regola il successo del Rapid Vienna porta in dote un guadagno che ammonta a 3,55 volte la posta in palio. Infine abbiamo il segno X, che naturalmente identifica l’opzione del pareggio: in questo caso il bookmaker ha previsto una quota equivalente a 3,55 volte l’importo che investirete sulla partita.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: STRASBURGO JAGIELLONIA

Con i pronostici Conference League possiamo analizzare brevemente anche Strasburgo Jagiellonia: attenzione ai polacchi che nell’ultima edizione sono incredibilmente arrivati ai quarti e hanno tutto per riprovarci, l’esordio è stato positivo con una vittoria di misura contro l’Hamrun ma ora si affronta una trasferta davvero insidiosa, perché lo Strasburgo che sta facendo benissimo in Ligue 1 (ha anche fatto tremare il Psg) è una delle favorite per vincere la Conference League e lo ha dimostrato all’esordio, andando a vincere sul campo dello Slovan Bratislava.

Ovviamente anche per questa partita sono i transalpini ad avere il vantaggio del pronostico, come ci dice la Snai che riserva al segno 1 per la vittoria casalinga una somma che ammonta a 1,48 volte l’importo sul tavolo; già con l’opzione del pareggio, regolata dal segno X, arriviamo ad un valore pari a 4,25 volte la giocata ma il colpo vero con questo bookmaker – e in generale – sarebbe l’affermazione dello Jagiellonia, perché puntando sul segno X e indovinando l’esito della partita portereste a casa una vincita che corrisponde a 5,50 volte la cifra investita sul match.