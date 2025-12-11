Pronostici Conference League: le quote e le previsioni sulle partite che giovedì 11 dicembre si giocano per la quinta giornata.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LE PREVISIONI SULLA SERATA

Possiamo finalmente tornare sui pronostici Conference League, perché giovedì 11 dicembre si giocano altre 18 partite di questa fase a girone unico davvero entusiasmante ed incerta; per di più siamo arrivati alla quinta giornata, ne sono previste solo sei e quindi ci stiamo avvicinando ai verdetti sulle qualificazioni.

Torna naturalmente in campo anche la Fiorentina, ma la carne al fuoco non riguarda soltanto i viola; al comando della classifica troviamo per esempio il Samsunspor, che dopo aver vinto le prime tre partite ha pareggiato, e lo Strasburgo che è stato in grado di operare l’aggancio nell’ultima giornata.

Il fatto che a qualificarsi tra ottavi e playoff siano ben 24 squadre rende ancora più interessante il contesto, perché anche un singolo gol può stravolgere la graduatoria; 180 minuti da giocare per vedere quello che succederà, e noi abbiamo appunto un’altra tappa di questo percorso.

Senza aspettare ancora possiamo dare la parola ai pronostici Conference League, abbiamo individuato per questa quinta giornata due partite che riteniamo interessanti e importanti, iniziando ovviamente dalla già citata Fiorentina che non vince certamente un bel momento, e si gioca almeno il playoff.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: FIORENTINA DINAMO KIEV

Ecco allora che Fiorentina Dinamo Kiev rappresenta un’altra possibilità per i viola di uscire dalla crisi: in Conference League la squadra aveva anche vinto le prime due partite (con Stefano Pioli come allenatore), ma poi ha perso contro Mainz e Aek Atene e si è complicata la vita anche in questa competizione, per non parlare del campionato in cui è ultima in classifica senza vittorie dopo 14 giornate. Da vedere come Paolo Vanoli gestirà la cosa, intanto al Franchi arriva la Dinamo Kiev che ha appena 3 punti (una vittoria e tre sconfitte) per una partita dunque abbordabile e da sfruttare.

La pensa così anche l’agenzia Snai, che prendiamo in esame nei pronostici Conference League e ci dice che il segno 1 per la vittoria dei viola ha un valore che corrisponde a 1,40 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; per contro il segno 2 che va a regolare l’ipotesi del successo della Dinamo Kiev porta in dote una vincita che ammonta a 6,25 volte la giocata, poi c’è l’eventualità del pareggio per la quale puntare sul segno X, e che con questo bookmaker ha un valore equivalente a 4,50 volte l’importo investito sulla partita.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: ABERDEEN STRASBURGO

Nei pronostici Conference League la valutazione di Aberdeen Strasburgo riguarda una partita tra due squadre che dopo quattro giornate hanno 8 punti di differenza: dei francesi abbiamo detto, ancora imbattuti e che navigano a pieno regime verso la qualificazione agli ottavi, mentre gli scozzesi dovranno sudare sette camicie anche solo per arrivare ai playoff, ma se non altro dopo aver perso le prime due partite hanno pareggiato le altre due e in qualche modo si sono rimessi in corsa, pur se comunque entrare nelle prime 24 sarà per loro tutt’altro che una passeggiata di salute.

In più anche la Snai valuta che lo Strasburgo sia nettamente favorito, infatti ha previsto che sul segno 2 per la sua vittoria ci sia un valore corrispondente a 1,65 volte la somma che sarà investita; il segno 1 per il successo casalingo dell’Aberdeen arriva invece a 4,40 volte quello che avrete pensato di lasciare sul piatto per questa partita, la differenza insomma è evidente ma secondo questo bookmaker è poco probabile anche l’ipotesi del pareggio, perché in caso di segno X la vostra vincita ammonterebbe a 4,00 volte la posta in palio.