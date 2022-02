Pronostici Conference League/ Quote e previsioni sulle partite (ritorno playoff)

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LE PREVISIONI SUL RITORNO DEI PLAYOFF

Con i pronostici di Conference League andiamo ad analizzare le partite che sono valide per il ritorno dei playoff: giovedì 24 febbraio saranno otto le sfide che definiranno il tabellone degli ottavi di finale, che prevede già chi ha vinto il girone (come noto c’è anche la Roma) e quindi ha saltato questo turno intermedio, un vantaggio non da poco visto che in una stagione così lunga evitare due partite ravvicinate – l’andata si è giocata una settimana fa – può fare tanta differenza a livello di condizione fisica e recupero da un match all’altro.

Adesso quello che noi dobbiamo fare è valutare, con l’ausilio delle agenzie che hanno fornito le quote ufficiali per questo turno intermedio, il quadro dei pronostici di Conference League partendo ovviamente anche da quello che è successo all’andata: alcune sfide sono ancora del tutto aperte mentre altre sembrano averci già consegnato le squadre qualificate, ma nel dettaglio proveremo a scoprire quale sia il contesto generale e specifico (in certi casi) legato al giovedì che sta per farci compagnia con il ritorno dei playoff.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: QARABAG MARSIGLIA

Cominciamo allora con Qarabag Marsiglia. Gli azeri sono ormai una solida realtà nelle coppe europee e in epoca recente hanno anche giocato il girone di Champions League, rappresentano un’avversaria da prendere con le pinze perché l’esperienza ormai è consolidata. Il Marsiglia chiaramente è di altro tenore sia come blasone che come attuale forza, anche se nel girone di Europa League ha profondamente deluso; sia come sia la squadra di Jorge Sampaoli ha tutto per arrivare in fondo alla Conference League e vincerla, e del resto nell’andata dei playoff ha vinto 3-1 al Vélodrome.

Per questa partita in Azerbaijan l’Olympique parte ancora favorito: la Snai ci dice che il segno 2 per la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare 2,00 volte quanto messo sul piatto, per contro abbiamo un valore di 3,65 volte la puntata sul segno 1 che identifica il successo del Qarabag. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, porta invece in dote una vincita che con questo bookmaker ammonta a 3,35 volte l’importo investito.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: RANDERS LEICESTER

Randers Leicester è una partita che i pronostici di Conference League considerano chiusa: intanto il match di andata al King Power Stadium si è concluso sul 4-1 in favore delle Foxes, in più è davvero netta la differenza esistente tra la squadra inglese, che dopo la miracolosa Premier League vinta ha messo in bacheca anche la FA Cup e aveva guadagnato un viaggio ai quarti di Champions League, e i danesi che pure hanno giocato un girone di Conference League niente male.

Del resto il Leicester, come il Marsiglia, potrebbe arrivare in fondo alla competizione e questo ritorno dei playoff non deve spaventare, soprattutto in considerazione di una settimana fa; la Snai ci dice che il segno 1 per la vittoria del Randers vale ben 5,00 volte la puntata, per contro siamo solo a 1,60 volte la vostra giocata per il segno 2 che identifica l’affermazione esterna del Leicester. Il pareggio regolato dal segno X vi permetterebbe invece di intascare una somma corrispondente a 4,00 volte quanto messo sul piatto.



